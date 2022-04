Gli scienziati nominano una nuova specie di millepiedi, Taylor Swift

La cantante americana Taylor Swift, vincitrice di innumerevoli premi nel mondo della musica, ha rilasciato un insetto, una nuova specie di millepiedi, scoperta da uno scienziato che ha confessato di essere un fan dell’artista.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica ZooKeys da un gruppo di ricerca americano della Virginia, un nuovo millepiedi che si chiamerà “Nanaria swiftae” in onore del cantante, fa parte di 17 nuove specie di questo insetto che sono state trovate. Negli Appalachi, secondo la CNN.

L’autore principale dello studio, l’entomologo Derek Henin, è un fan della famosa cantante e ha voluto omaggiarla: “La sua musica mi ha aiutato nei momenti difficili, ed è un piccolo ringraziamento che posso dare per la gioia che le sue canzoni hanno mi ha portato.”

Secondo i media americani, Henin ha trovato un millepiedi negli Appalachi, nel Tennessee, la stessa cosa in cui Swift si è trasferita quando era un’adolescente per intraprendere la sua carriera di cantante.

L’entomologo spera che il cantante pop sia “contento” di questi dettagli e “lo usi come un’opportunità per saperne di più sul millepiedi”.

“Per uno scienziato, dare a una specie il nome di qualcun altro è un onore, quindi spero che lo veda da una prospettiva positiva”, ha detto.

Henin ha detto che era un “bellissimo” millepiedi con un colore marrone castano e macchie rosso-arancio sui lati.

Come ha spiegato, i millepiedi sono una delle creature meno conosciute perché non sono così evidenti come farfalle o libellule, motivo per cui sono state scoperte così tante nuove specie.

Henin è stato anche ispirato a nominare un altro millepiedi dopo sua moglie Marianne, motivo per cui questo millepiedi è chiamato Nanaria marianae.