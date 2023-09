Il trucco infallibile che usano nella cultura cinese per combattere il caldo

09/12/2023 ore 13:40 CEST







Lui Scontro di culture Tra i paesi asiatici ed europei si generano costumi diversi nel modo in cui comunichiamo e viviamo la nostra vita quotidiana. Tuttavia, grazie alla globalizzazione e ai social network, lo scopriamo ogni giorno Nuovi trucchi e usanze tramandate di generazione in generazione.





Il famoso tiktoker @chinaconyina ha pubblicato un video su “Piccole cose che i cinesi usano per sopravvivere all’estate”. In questo senso si presenta “L’abbigliamento solare praticamente copre tutto, ma è un ottimo materiale.”È per spiegare.

Il creatore ha sfoggiato un’adorabile felpa con cappuccio per coprire il viso e gli occhi “Ha protezione UV e un parasole con molti fori per la ventilazione.” Il video mostra anche una sorta di sciarpa al collo che copre l’intera area, una parte sottile che molti nuotatori finiscono per bruciare.

Lo accompagnano invece, oltre ai vestiti, A ombrello “contro i raggi ultravioletti” E uno “Una foglia di bambù a forma di pianta molto fresca e una realizzata con fibre vegetali.”Per poter dormire senza sudare. “Devo adattarmi all’uso dell’ombrellone, esco ancora con uno, ma la gente mi guarda in modo strano”.Tagga una giovane donna nei commenti.