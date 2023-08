La gente chiede a Sandra Bullock di restituire l’Oscar che ha vinto per The Blind Side durante lo scandalo di Michael O’Hare

ERitirato dall’offensiva della NFL Michele Ah Ha appena rivelato di non essere mai stato adottato perché ann E Sean Tooheysi è scoperto che era sotto custodia con loro.

quando lo hanno fatto OH Parte della sua famiglia, l’ex star della NFL aveva già 18 anni. Naturalmente, la famiglia Tuohy è delusa dalle affermazioni di Michael Orr e nega di non aver mai ricevuto dei soldi da lui ‘lato cieco’ Sono i guadagni concordati del film.

Dopo, Sandra Bullock Ha guidato il team di produzione con una performance stellare che gli è valsa un Academy Award per la recitazione. Era la prima delle due nomination che avrebbe ricevuto per la sua interpretazione agli Academy Awards, ma vinse solo per il suo ruolo in “lato nascosto. Dobbiamo sottolineare che Sandra Bullock non ha nulla a che fare con questo accordo di custodia all’interno della famiglia Tuohy.

Sandra Bullock non sta vivendo il suo anno migliore

Dopo aver perso un vecchio amico a causa di una malattia, Sandra Bullock Viene schiaffeggiata in faccia con un altro punto duro, dimostrando che questo potrebbe non essere ancora il suo anno migliore. Sebbene non sia colpevole di nulla relativo a Michele AhI troll di Internet non smettono mai di attaccarla e di chiederle di restituire il suo Oscar. Alcuni utenti indicano addirittura che le persone devono iniziare ad analizzare un po’ di più queste storie per sentirsi soddisfatte. Molte di queste storie sono state create per far salire di livello il protagonista senza rivelare potenziali scheletri nascosti nel tesoro. Michael O’Hare ha dovuto scoprire tramite il suo avvocato che non è mai stato adottato. A partire da ora, Oher rimane royalty-free per questo film di successo.

Di tutti i film sportivi realizzati da Hollywood, “lato cieco” Non solo dovrebbe essere tra i più acclamati dalla critica, ma dovrebbe anche essere tra i più riusciti. È davvero un peccato vedere che parte di questa storia non è del tutto vera e che l’abbiamo appena scoperto. Un film che è stato rilasciato per 14 anni consecutivi e stiamo appena venendo a conoscenza di questo scandalo. È un film con un budget di $ 29 milioni e ha incassato quasi $ 310 milioni nel tempo. Il mondo intero sta aspettando di vedere cosa risponde Sandra Bullock Dopo questo chiede di restituire l’Oscar.