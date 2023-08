Star Wars Outlaws non avrà finali multipli “adatti alla storia di Kai”

Una delle più grandi sorprese del passato Gioco del festival estivoo superiore, la presentazione era in una comunità Fuorilegge di Guerre StellariGioco a mondo aperto Massiccio Ubisoft. I creatori di The Division ci metteranno nei panni di Kay Vess in uno dei giochi più attesi del 2024, che ci offrirà molteplici possibilità nel grande mondo della galassia, anche se tutto indica che godere di diversi finali non sarà il caso . uno di loro.

In una lunga intervista con i media Gioco investigativoIl direttore narrativo del gioco, Navid Khavari, ha confermato che sebbene ci sarebbe stato un sistema di reputazione, hanno dovuto adattare la storia in modo che fosse tematica, quindi non avevano la libertà di offrire finali diversi.

Ci sarà un sistema di reputazione, ma solo uno che finirà in Star Wars Outlaws

Per noi e Giochi Lucasfilm Si tratta di originalità e Dobbiamo assicurarci che la storia di Kai rientri nella più ampia galassia di Star Wars.quindi riteniamo che il finale dovrebbe avere alcuni riferimenti ad esso”, spiega Khavari. “C’è varietà attraverso il sistema di reputazione, quindi ogni giocatore avrà un profilo di reputazione diverso con diverse gilde durante il gioco, e lo vedrai nel corso della storia .”

Khavari ha anche parlato dell’ambientazione del gioco, ambientata tra due dei film preferiti dai fan. “Non mentirò, È il sogno di uno scrittore avere questo tono tra The Empire Strikes Back e Return of the JediDice: “Per me, è un’epoca perfetta in cui l’asticella è incredibilmente alta da una prospettiva galattica e un singolo personaggio. Ma l’ambientazione del gioco in quest’epoca parla del potere di quest’epoca, ma anche del fatto che c’è molto da esplorare in questo mondo dal punto di vista di un cattivo”.

Star Wars Outlaws arriverà il prossimo anno 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.