Questo è Philip Londono nella vita reale: un avventuriero dalla Colombia a Entrevías

Nella fiction interpreta Nelson, l’amica di Erin (Nona Sobo), e con il successo della serie su Netflix è aumentata anche la sua popolarità.

La Spagna ha presentato ancora una volta una delle sue serie più seguite Netflix a livello globale. interviste, che ha già vinto la sua trasmissione su Telecinco, sta vivendo una nuova vita sulla piattaforma di trasmissione. La tensione di pasticci tra gang, sequenze di eventi e relazioni complesse tra i personaggi ha portato al successo del romanzo oltre i nostri confini, il che significa anche che gli attori sono in uno spettacolo internazionale.

È il caso di Felipe Londono, che interpreta Nelson, amico di Eren (Nona Sobo) e, per causa di forza maggiore, alleato di Tirso (José Coronado). Questo attore colombiano è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico, sia per il ruolo del suo personaggio nella trama che per il valore che porta come interpretazione. Finora, Londono ha costruito la sua carriera in America Latina, ma con interviste Sono atterrato in Spagna e l’ho fatto dalla porta di casa. Chi si nasconde dietro il nuovo reveal del piccolo schermo?

Nato a Medellin, Felipe Londono si è formato a lungo come attore. Tra il 2013 e il 2015 ha seguito più di 10 corsi preparatori, tra cui Clown Workshop Suzuki Il modo di cercare di motivare l’attore dall’interno e persino lo strumento musicale murga. Londono ha cercato di imparare tutto quello che poteva per prepararsi a qualsiasi situazione.

Ha fatto il suo debutto sul palco nel 2014 con lo spettacolo Troiani E in TV nella serie Chi ha ucciso Patricia Soler?, prodotto da RTI in Colombia per MundoFox e RCN. Da allora è diventata un volto familiare su RCN, avendo partecipato a titoli come Detective anche Quando mi toccano, balloil suo primo lungometraggio al di fuori della Lumiere School of Film and Television.

Felipe Londono si sforza di avanzare nella sua carriera di attore, ma l’altra sua grande passione è lo sport. si è allenato Calcio, nuoto, atletica leggera e arti marziali. Se diamo una rapida occhiata al suo Instagram, vediamo che è una persona molto attiva che ama essere in forma e non esita a dedicare il suo tempo libero a questo tipo di attività. Gite con lo snowboard allo snowboard, gite in barca, escursioni attraverso i meravigliosi paesaggi svizzeri, bagni nella natura…Londono ama anche la natura.

Fedele alla sua personalità energica, è appassionato di danza. Ama ballare salsa e ritmi tropicali, quindi non ti sorprenderà se lo vedrai creare tag sul tuo schermo. È sicuramente dietro le quinte.

Felipe Londono ha già mosso i suoi primi passi nella letteratura spagnola e, dopo aver visto quanto bene è stato accolto dal pubblico, è probabile che avrà una nuova opportunità. Attualmente, la stagione 1 di interviste È la serie Netflix non in lingua inglese numero 1 al mondo, con 61 milioni di visualizzazioni nella seconda settimana sulla piattaforma di streaming. L’industria è molto interessata ai volti nuovi, in particolare quelli che partecipano a telenovelas di fama mondiale.

