L'entusiasmo per le mostre coinvolgenti continua: pubblico da record, ambizione illimitata ed esperienze instagrammabili

Le mostre d’arte immersive piacciono al pubblico (Telam)

Con oltre 200.000 visitatori, la mostra è coinvolgente e divertente Esplode A La Rural ha battuto un record in termini di numero di spettatori e prolungherà la sua permanenza almeno fino a Pasqua, proponendosi come testimonianza di un fenomeno globale ancora fiorente e che ha il suo legame con mostre come Oltre Tutankhamone vagare per diverse città del mondo, o il gigantesco progetto del gruppo giapponese com.teamLab Ad Abu Dhabi, dove prevedono di aprire uno spazio artistico immersivo senza precedenti di 17.000 metri quadrati nel 2025.

Offerta enorme Esperienza di esplosioneinaugurato lo scorso novembre nel Frers Pavilion a La Rural, offre un tour coinvolgente, divertente e interattivo attraverso diverse proposte come una piscina spray Dove potrai nuotare tra migliaia di palloncini, amache, installazioni colorate e stanze di realtà immersiva e virtuale, come parte del fenomeno artistico gonfiabile popolare in tutto il mondo.

È un'esperienza visivamente suggestiva e giocosa, perfetta per Instagramming, che mira a stimolare tutti i sensi senza limiti di età: la fiera ha già superato il record di 200.000 visitatori e ha deciso di prolungare la sua permanenza fino a Pasqua, ma potrebbe anche prolungare la sua permanenza di restare più a lungo, ha confermato la DG Experience, società di produzione che ha presentato mostre immersive anche in Argentina Immagina Van Gogh, Banksy, genio o sabotatore? E Icone di Steve McCurry.

Mostra coinvolgente su Van Gogh

In questo percorso il pubblico si ritrova attraverso un circuito di 14 stanze, lungo tremila metri quadrati di ampiezza, tra sale di specchi, sculture gonfiabili e una gigantesca piscina – detta anche Irrorazione dello stagno– Pieno di milioni di palloncini, 35.000 luci LED che cambiano colore e la tecnologia più recente disegno di mappe Per sala proiezioni. Una delle caratteristiche più importanti di questo tipo di iniziative è quella di mettere al centro lo spettatore e di rendere ogni visitatore il protagonista assoluto.

Gli elementi più importanti o essenziali del percorso sono l'illuminazione e l'arte gonfiabile, una combinazione potenziata in ogni stanza che crea esposizioni artistiche uniche e diverse, attraverso le quali cerca di eccitare i sensi, ma applica anche le tecnologie più avanzate. disegno di mappe E la realtà virtuale, attraverso la quale catturare i ricordi emotivi dei visitatori.

È possibile visitare la mostra Fino al 30 marzo al Frers Pavilion di La Rural, Avenida Santa Fe 4363, e i biglietti sono in vendita tramite Biglietto nazionale.

“Esperimento di bombardamento” (Telam)

In quest’ottica, e in sintonia con una delle tappe fondamentali che il 2024 porterà sul piano culturale, ovvero la riapertura del Grande Museo Egizio o Museo di Giza – dopo 20 anni di costruzione – la mostra viaggerà in diversi città di tutto il mondo. Immersivo Oltre TutankhamonChi ricostruisce la tomba e i tesori del Faraone TutankhamonNel centenario della sua scoperta nel 1922.

Messico e Barcellona, ​​ad esempio, sono due delle città che in questi giorni propongono di visitare questa esperienza immersiva, realizzata in collaborazione con National Geographic, che permette di scoprire la più grande scoperta archeologica del XX secolo, con più di cinquemila oggetti, tra cui una maschera funeraria.Per il re Tutankhamon.

Questo itinerario propone tremila anni di storia riassunti in un'unica mostra, scoprendo i segreti del mondo antico ed esplorando l'eredità dei Faraoni, il tutto da una prospettiva immersiva attraverso la vita del re. Tutankhamonl'ultimo re d'Egitto.

La “Blow Up Experience” sarà visitabile fino al 30 marzo presso il Padiglione Frers a La Rural (Télam).

Attraverso diverse sale, e un racconto che unisce narrazione cinematografica e immagini provenienti dall'archivio storico del National Geographic, la mostra approfondisce la storia del ragazzo che, durante i dieci anni di governo dell'Egitto, fu un punto cardine nella storia del suo impero.

La mostra è dedicata a Tutankhamon Maggiori aspettative si generano in vista della riapertura del più grande museo archeologico del mondo dedicato a un'unica civiltà, il Museo di Giza. Situato sulle rive del fiume Nilo, tra la necropoli di Giza e quella del Cairo, lo spazio conterrà dodici sale espositive e avrà una superficie di circa 50.000 metri quadrati, dove il protagonista principale del testo curatoriale sarà Tutankhamon, il più famoso faraone dell'antico Egitto. In questo museo – la cui data di apertura non è stata ancora confermata – verranno svelati tutti i suoi tesori: abiti, gioielli, carri e altri oggetti della vita quotidiana che compongono lo stock di 5.000 oggetti provenienti dalla sua tomba e che saranno esposti per la prima volta tempo. Tempo in due sale giganti del museo.

È il primo immersivo dedicato a Tutankhamon Tutto è iniziato mesi fa proprio in Egitto, in una parte del complesso che comprenderà il Grande Museo Egizio. Mentre attendono la fine dei lavori per l'apertura ufficiale, gli organizzatori offrono ai visitatori l'accesso ad alcune aree consentite attraverso un tour coinvolgente nella vita del faraone più famoso della storia.

Mostra immersiva di Banksy

Altro momento clou è l'apertura di uno spazio artistico di 17.000 metri quadrati ad Abu Dhabi dedicato alle opere del team artistico giapponese teamLab, una location inedita che si chiamerà Fenomeni TeamLab Abu Dhabi Ciò fornirà al visitatore un’esplorazione coinvolgente e multisensoriale attraverso le opere d’arte.

“TeamLab Phenomena si trova nel Centro Culturale di Abu Dhabi, nel Distretto Culturale Saadiyat, vicino al Louvre Abu Dhabi e al Guggenheim Abu Dhabi (attualmente in costruzione), e fornirà un'esperienza artistica senza precedenti basata sul nuovo concetto teamLab, che è un “fenomeno ambientale”. “Tutti i lavori di costruzione dovrebbero essere completati nel 2024”, hanno affermato gli organizzatori in una nota.

Il gruppo TeamLab è composto da artisti, tecnologi, programmatori, ingegneri, animatori CGI, matematici e architetti. La sua pratica collaborativa cerca di esplorare arte, scienza, tecnologia, design e mondo naturale.

Questo gruppo di artisti ha guadagnato terreno nel mondo grazie alla realizzazione di un museo tecnologico e immersivo in Giappone, sull'isola di Odaiba, il Mori Building Digital Art Museum, dove hanno catturato l'attenzione del pubblico grazie alle loro immagini di fiori e piante . Pesci, montagne e altri elementi da sempre associati alla natura, sono interamente prodotti da computer e proiettori. In soli sei mesi hanno raggiunto il milione di visitatori e ampliato la proposta a diverse città del mondo.

“Immagina Van Gogh” (Telam)

La sua ultima iniziativa, TeamLab Phenomena Abu Dhabi, si presenta come la nuova “Home of Endless Curiosity”, un’esperienza artistica coinvolgente e multisensoriale, con installazioni originali e in continua evoluzione, nel distretto culturale di Saadiyat, Abu Dhabi.

Le opere d'arte saranno “create e modellate dall'ambiente” all'interno di un'architettura unica, dove si evolveranno liberamente. “L’esperienza sarà unica per ogni visitatore, cambierà con ogni spettatore e scoprirà un luogo da esplorare all’infinito”, promettono gli organizzatori.

Il completamento è previsto per il 2024, ma non si conosce ancora la data di apertura, stimata nel 2025 nel Distretto Culturale di Saadiyat negli Emirati Arabi Uniti, un sito che mira a diventare una delle principali destinazioni culturali del mondo.

Fonte: Telam