Crossing the Multiverse” e lo spagnolo “Robot Dreams”, grandi vincitori agli Annie Awards

E anche la serie Netflix “Blue-Eyed Samurai”

Miles Morales e Spider-Man sono i vincitori della serata

Si è tenuto sabato sera, 17 febbraio, nel campus dell'UCLA a Los Angeles, in California Annie Awards Sono premi assegnati dall'International Animated Film Association (ASIFA-Hollywood) per riconoscere l'eccellenza nel settore aumentandone l'importanza e l'accettazione. Inoltre la giuria è composta da: Professionisti dell'animazioneCiò significa che questi premi sono molto rispettati all’interno della comunità cinematografica e di animazione.

Pertanto, la 51a edizione di quest'anno ha esaltato un film in particolare: Spider-Man: Attraversando il Multiversoun film prodotto da Sony Pictures Animation, ha ottenuto il massimo dei voti agli Annie Awards 2024, dove ha vinto Categorie multiple, inclusa la foto miglioreMigliori effetti speciali, Miglior design dei personaggi, Miglior regia, Miglior musica, Miglior scenografia e Miglior montaggio.

Durante la cerimonia annuale, che premia i migliori dell'anno in 32 categorie nel campo dell'animazione, sono state premiate anche altre produzioni illustri. Tra questi ci sono gli spagnoli Sogni di robotconcesso come Miglior film indipendentee Blue-Eyed Samurai, una serie Netflix che ha portato a casa sei premi, tra cui Miglior episodio televisivo/media per adulti e Miglior sceneggiatura.

Una cerimonia molto personale

Inoltre sono stati distribuiti premi speciali Personalità di spicco Dall'industria dell'animazione, tra cui la leggendaria animatrice Charlotte “Lotte” Reiniger (postuma), il prolifico compositore dello Studio Ghibli Joe Hisaishi e il team di artisti della Walt Disney Animation. I premi hanno anche riconosciuto significativi progressi tecnici e contributi di beneficenza alla società.

L'evento è stato ospitato da numerosi registi famosi e talenti dell'industria dell'animazione ed è stato generosamente supportato da molti sponsor e inserzionisti dell'industria dell'intrattenimento.

Conosciuti per la loro eccellenza complessiva e il riconoscimento del talento individuale nell'animazione, gli Annie Awards sono storicamente un premio annuale Pronosticare l'Oscar per il miglior film d'animazioneVedremo se anche quest'anno la tradizione verrà rispettata.

