La brutale reazione di IShowSpeed ​​dopo che Neymar è apparso alla sua festa

DottNegli ultimi mesi è emerso un nome social networks Con grande potere, IShowSpeed. Lo YouTuber nordamericano Ben si è rapidamente fatto un nome I più grandi creatori di contenuti al mondo Questo è stato grazie a luiPersonalità stravagante E le sue costanti Roba da matti Pubblicato sui social network, che ha attirato molta attenzione Virale.

Velocità Ha iniziato a farsi un nome in social networks Grazie a cose come correre Fuochi d'artificio nella tua stanza E stai per farlo Brucia la tua casa Oppure metteva la bocca in una tazza e creava il vuoto, suscitando ammirazione Infiammazione delle labbra. Ma col tempo è cresciuta grazie al suo fanatismo Cristiano RonaldoPer i suoi clip con le celebrità o le sue battute folli.

Speed ​​è sorpreso quando Neymar arriva alla sua festa

La reazione violenta di Speed ​​dopo aver visto “Neymar”

Uno degli ultimi video diffondere campionato IShowSpeedcomposto da A scherzo In cui gli attori Hanno preso il controllo di YouTubela cosa che ha causato La velocità ti farà incazzare su di me. Ma ieri, Un'altra battuta produrre IShowSpeed ​​​​è una tendenza nel networking.

Lui Creatore di contenuti americano c'era Festa in Brasile Non si aspettava cosa sarebbe successo quella notte. Velocità Era sul pavimento a fare il suo spettacolo, quando È apparso Neymar.Ciò ha fatto sì che gli utenti di YouTube reagissero in modo molto intenso. Entrambi però hanno eseguito danze molto interessanti IShowSpeed ​​​​non sapeva che Neymar non era altro che un imitatore Per la stella brasiliana.