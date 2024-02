Il radicale cambiamento fisico di Pamela Lopez durante la sua relazione con Christian Cueva

Pamela Lopez e il radicale cambiamento fisico avvenuto durante la sua relazione con Christian Cueva. (Instagram)

Pamela López È passato ai programmi di intrattenimento dopo aver annunciato la sua separazione da lei Cristina Cueva Successivamente si è scoperto che l'atleta gli era stato infedele con una donna cumbia. Con il passare dei giorni le prove emersero e dimostrarono che era proprio così Pamela Franco La persona coinvolta in questa storia d'amore.

Da allora, la madre dei figli del calciatore ha continuato a mostrare sempre più prove della slealtà del marito. L'atleta si è addirittura fatto avanti per scusarsi pubblicamente, ma tutto sembrava indicare che non si potesse tornare indietro e ha avviato il processo di divorzio.

In mezzo a tutta questa situazione, molti si chiedono da dove venga Pamela López. La giovane si è dedicata interamente ai figli, mentre l'ex attaccante dell'Alianza Lima è stato il capofamiglia della sua famiglia. Tuttavia, il successo dell'atleta significa grandi cose anche per la sua famiglia, e allo stesso tempo per sua moglie.

Pamela López Non aveva l'aspetto che vediamo oggi, visto che la giovane ha iniziato la sua relazione sentimentale con l'attaccante nel 2011, quando erano molto giovani e il successo non aveva ancora sorriso loro. Come si vede nelle foto che Lopez ha condiviso sul suo account Instagram, i suoi capelli erano neri e lisci e, inoltre, indossava abiti abbastanza semplici e il trucco prevalente all'epoca con eyeliner profondo e rossetto dai colori forti.

Entrambi godevano del loro amore, qualunque cosa dicessero gli altri. Sembravano addirittura così giovani e innamorati. Sebbene Pamela Lopez avesse una personalità fiorita, non era molto speciale; Tuttavia, era sempre bellissima.

Pamela Lopez e il cambiamento fisico radicale che le è capitato da quando è iniziata la sua relazione con Christian Cueva. (Instagram)

Pamela Lopez e il cambiamento fisico radicale che le è capitato da quando è iniziata la sua relazione con Christian Cueva. (Instagram)

Negli anni, lo stile Pamela López Stava cambiando. Il colore nero corvino dei suoi capelli cambiò e si spostò verso un colore leggermente più castano. Lo stesso con il trucco, la stessa cosa che definiva molto meglio il suo viso.

Anche i look che ha indossato erano più eleganti, abbinando i capi basic ad alcuni accessori per valorizzare il look. Inoltre, dato il potere d'acquisto del tuo partner, lo farai anche tu Ha aggiunto marchi di lusso al suo stile.

Pamela Lopez e il cambiamento fisico radicale che le è capitato da quando è iniziata la sua relazione con Christian Cueva. (Instagram)

Pamela Lopez e il cambiamento fisico radicale che le è capitato da quando è iniziata la sua relazione con Christian Cueva. (Instagram)

al momento, Pamela López Indossa i capelli in diverse tonalità e lisci da morire. Il suo personaggio è completamente stilizzato, quindi non ha problemi a mostrare il suo corpo nelle foto che condivide sui suoi social network.

Marchi di lusso come Balmain, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton o Gucci Sono una parte essenziale del tuo guardaroba e, anche se sembrano basic, l'eleganza fa parte del tuo look attuale. Inoltre, è orgogliosa dei viaggi di lusso da sola, con gli amici o anche con i suoi figli, con i quali ha migliaia di ricordi.

Pamela Lopez e il cambiamento fisico radicale che le è capitato da quando è iniziata la sua relazione con Christian Cueva. (Instagram)

Pamela Lopez e il cambiamento fisico radicale che le è capitato da quando è iniziata la sua relazione con Christian Cueva. (Instagram)

Anche dopo aver annunciato la sua definitiva separazione da lei Cristiano Cueva, Pamela appariva più sensuale sui social. La madre dei figli dell'atleta ha condiviso una foto in cui la si vede indossare un minuscolo bikini durante una giornata in spiaggia mentre guida un'auto.

Il suo look da spiaggia, con accessori come occhiali da sole, visiera e persino una maglietta lavorata a maglia, è bastato ad attirare l'attenzione dei suoi follower sui social media, che hanno anche affermato che essere single le sta molto meglio.

Pamela Lopez e il cambiamento fisico radicale che le è capitato da quando è iniziata la sua relazione con Christian Cueva. (Instagram)

Secondo l'indagine da lui condotta “Majali TV La Firme”, Pamela Lopez ha 37 anni È nato a Trujillo, una città liberale. Da parte sua, suo marito Christian Cueva è nato il 23 novembre 1991, il che lo rende attualmente 32 anni. L'ex coppia aveva 5 anni, anche se sembra che abbiano una forte storia d'amore.