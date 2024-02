Regina della passerella della London Fashion Week all'età di 53 anni

barbaro Ha presentato i suoi suggerimenti per questa stagione Inverno 2024 Nel Settimana della moda di Londra. Conta l'azienda processione con Noemi Campbellil che ha dimostrato che lo è ancora La tua icona della moda 53 anni.

Dal 16 al 20 febbraio Settimana della moda di Londra. Lunedì 19 si è svolta la sfilata. barbaroChe ha presentato le sue proposte per questa stagione Inverno 2024. L'azienda è rimasta sorpresa nel trovare… Noemi Campbell (22 maggio 1970, Londra), che divenne Regina della passerella Ha dimostrato di essere ancora una di Modelle Più rilevante per te 53 anni.

Naomi Campbell domina la sfilata di Burberry

Daniele Leel'attuale direttore creativo di Burberry, ha presentato una collezione di cui non mancava nulla Cappotti lunghi A Stile britannico che contraddistingue l'azienda. Lui Verde militare E il Toni della terra Sono stati i principali protagonisti dello spettacolo, dove abbiamo visto anche tendenze come PaillettesIL Sartoria O il Stampa a quadretti. Ma la sorpresa più grande è arrivata alla fine, dato che è stata Naomi Campbell a chiudere lo show. La modella indossava una Vestito verde con Scollo senza spalline E Splendoreun outfit che ne prevedeva anche alcuni Scarpe tacco alto In tono nero.

Look di bellezza di Naomi Campbell

Quanto a lui Aspetto di bellezzala top model indossava una trucco In Toni rosa. L'azienda ha scelto questo colore sia per le labbra che per gli occhi oltre che per le guance. “Lui colore rosa È stato uno dei campioni indiscussi dell'anno, passando dalle passerelle ai film, e lungo la strada, lasciandoci tendenze interessanti come… Barbacor Il suo trucco completo è in rosa, ispirato alla bambola più famosa del mondo», nota la marca di cosmetici. Forselline.

Parata stellata

Oltre alla presenza di Naomi Campbell sulla passerella, Prima fila Lo spettacolo di Burberry era costellato di stelle. Era tra i presenti Barry Keoghanl'attore trendy grazie al suo recente ruolo in Bruciasale.

Cara Delevingne Non mi sono perso l'evento. Il modello incarna perfettamente lo stile del brand mentre lei lo indossa Giubbotto bomber A Piattiuna stampa molto popolare nelle collezioni del marchio.

Gareth Bale Anche lui ha assistito allo spettacolo. Il calciatore ha ricevuto una lezione di tecnica con A Aspetto elegante Dove è stato il suo grande protagonista giacca lunga In Colore beige.

Questo è stato il look di Naomi Campbell ai BAFTA Awards 2024

Naomi Campbell lo è Icona fashion Sia dentro che fuori dalla piattaforma. Il 18 febbraio è stato consegnato BAFTAi premi più importanti del cinema britannico, e la modella era uno degli ospiti.

La star ha mostrato perché continua ad essere un'autorità nel suo outfit, nel suo caratteristico look completamente nero Chanel Il più elegante. Campbell indossava una Vestito nero Ho taggato il suo personaggio con Cintura con strassMa Un tocco più autentico Mettilo giù stratoUn pezzo con Catturare E arredamento Ciò ha aggiunto volume allo stile. Per quanto riguarda le scarpe, ha scelto dei tacchi molto alti Scarpe tacco alto.

Per creare questo look, Naomi si è avvalsa dell'aiuto del suo parrucchiere Genki Ahmed Al-Tali. barbiere Rio Sreedharan Lui si è occupato dell'acconciatura, un caschetto molto provocante con frangia, mentre il trucco era pronto Angloma.

Naomi Campbell non smette mai di lavorare

Campbell era uno di Modelli di moda degli anni '90 Più importante, ma comunque molto presente nel settore. Non solo ha recentemente partecipato alle sfilate di Burberry, ma ha anche annunciato una collaborazione Presidente. “da Abiti eleganti Fino a Felpe“Questa linea riflette il mio stile di vita: costantemente in movimento, senza mai compromettere lo stile e sempre con un obiettivo in mente.” Instagram.

Lo scorso gennaio l'abbiamo vista anche nello show Celia Krithariotiche ha presentato la sua collezione di Design di alta moda Per questa stagione Primavera/estate 2024. Allo spettacolo, gli inglesi rimasero abbagliati dalla loro bellezza Abito metallizzatoun capo che combina uno scollo senza spalline con una silhouette a cuore e comprende anche uno spacco nella gonna.

Anche a gennaio ha rivisto per Balmain Indossava uno dei suoi modelli della collezione Autunno e inverno 2024. Naomi ha indossato un capo davvero speciale, con cui ha catturato tutta l'attenzione Cintura scultura A colori d'oro Con i fiori più importanti.