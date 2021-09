I Coldplay collaborano con i BTS per pubblicare “My Universe” | celebrità | nndc | Luci

pessimo gioco Continua ad esplorare nuovi suoni nel suo prossimo album, “Music Of the Spheres”. Ora, il gruppo ha pubblicato la canzone “My Universe”, la loro ultima collaborazione con il gruppo K-Pop di successo, BTS.

Coldplay e BTS hanno scritto la canzone My Universe ed è stata prodotta da Max Martin. Il tema è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il video dei testi è disponibile su YouTube e include testi scritti a mano per entrambi i gruppi in inglese e coreano.

Come se non bastasse, e attraverso vari social network, la band guidata da Chris Martin ha pubblicato un’anteprima del video musicale ufficiale della canzone diretta da Dave Myers, come “Coming Soon”.

In questo modo, “My Universe” segue il successo globale dei Coldplay, “Higher Power”, come secondo singolo dal prossimo album della band, “Music Of The Spheres”, che sarà disponibile dal 15 ottobre.

Come ricorda, lo scorso maggio, la band ha pubblicato “Higher Power”, il loro primo singolo che sarebbe diventato “Music of the Spires”, e ha anche rivelato l’elenco completo delle tracce dell’album, con cinque delle dodici tracce rappresentate da emoji.

Video consigliato

Netflix Tudum: il miglior evento per un’azienda di streaming

Netflix ha tenuto la prima edizione di TUDUM, un evento per esporre le serie e i film che arriveranno presto sulla popolare piattaforma.