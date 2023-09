In questo elenco puoi scoprire tutti i film in cui Taylor Swift ha recitato e le piattaforme di streaming su cui puoi guardarli.

Un’immagine di Miss Americana, uno dei film di maggior successo di Taylor Swift.

Taylor Swift (USA, 1989) È uno dei cantanti di maggior successo dell’intero pianeta. sbarazzarsi di, Spazio vuoto E I sogni più sfrenati È una delle sue canzoni più famose e ha ricevuto miliardi di visualizzazioni su piattaforme come Spotify e YouTube. Tuttavia, Swift può anche vantarsi di avere un file Ampia filmografia che compiliamo per intero In questo articolo.

Durante la sua carriera, l’americana ha partecipato Più di dieci lungometraggi. Da un lato, ha recitato in molti film Documentari basati sulla sua carriera D’altra parte K Attrice in diversi film. Se sei un fan di Taylor Swift, adorerai sicuramente guardare tutti i suoi film, quindi ti diremo cosa sono e su quali piattaforme di streaming sono attualmente disponibili.

La filmografia di Taylor Swift, completa e aggiornata

Taylor Swift è conosciuta principalmente per il suo lavoro come cantante e per le sue canzoni di successo, ma è anche americana Muove i primi passi nel mondo del cinema. Come abbiamo accennato, i suoi film rientrano in due grandi categorie. Da un lato ci sono i documentari attraverso i quali puoi saperne di più La storia della cantante, i suoi tour e i suoi momenti intimi Come le registrazioni in studio.

Elenco per Documentari e cortometraggi musicali Con la stessa Taylor Swift come protagonista quanto segue:

Taylor Swift: Un posto in questo mondo (2006)

Crocevia della CMT: Taylor Swift e Def Leppard (2008)

Jonas Brothers: In concerto (2009)-Disney+

Taylor Swift: Viaggio nella paura (2010)

Taylor Swift: Parla adesso (2010)

Taylor Swift: parla ora dal vivo durante il tour mondiale (2011)

Taylor Swift: VH1 Narratori (2012)

Taylor Swift: Il tour rosso (2013)

Taylor Swift: Vivere sulla Senna (2013)

Taylor Swift: il tour mondiale del 1989 dal vivo (2015)

Taylor Swift: Super spettacolo del sabato sera (2017)

Taylor Swift: la strada verso la reputazione (2018)

Taylor Swift: tour dello stadio della reputazione (2018) – Netflix

Uccello blu (2019)

Taylor Swift – Concerto dal vivo di Amazon Prime Day (2019)

Signorina Americana (2020) – Netflix

Folclore: registrazioni in studio di Long Pond (2020) –Disney+

Va tutto bene: il cortometraggio (2021) – YouTube

Cerimonia di introduzione alla Rock and Roll Hall of Fame 2021 (2021) – HBOMax

Taylor Swift: Tour per secoli (2023)

L’ultimo documentario di Taylor Swift è basato su di lei un viaggio Giro dei secoli Uscirà nelle sale di Stati Uniti, Canada e Messico il 13 ottobre 2023. Attualmente, Non sappiamo se arriverà su qualsiasi piattaforma di streaming o meno A livello globale, anche se aggiorneremo questo elenco una volta che avremo tutte le informazioni.

Anche se non così estesi come quelli presenti nei suoi documentari e concerti, Elenco dei film a cui Taylor Swift partecipa come attrice È anche molto interessante. Sono tutti disponibili per lo streaming live, ecco cosa dovresti sapere:

Hannah Montana: il film (2009)-Disney+

Storie di San Valentino (2010) – HBOMax

Il Lorax: Alla ricerca del tartufo perduto (2012) – Netflix e Prime Video

il donatore (2014) – Scatola cinematografica+

i gatti (2019) – Netflix

Amsterdam (2022) –Disney+

Quelle citate finora sono produzioni cinematografiche audiovisive, ma lo è anche Taylor Swift È apparso in televisione in varie serie e programmi. Questi i titoli che completano la filmografia del cantante:

Nuova ragazza (2011) –Disney+

Punk’D (2012) – Plutone TV

Sabato sera in diretta

CSI: Las Vegas (2009) – TVify, Sky Showtime

Se vuoi vedere il look di Taylor Swift sul piccolo o sul grande schermo, hai diverse opzioni. Sfortunatamente, alcuni dei suoi film non sono disponibili per lo streaming, ma lo sono E molte altre cose che puoi guardare su piattaforme come Netflix, Disney+ e HBO Max.