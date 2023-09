Luca Dazzi lascia la diretta di “GH VIP 8” dopo una dura accusa da parte di Laura Puzo

Al party-dibattito “GH VIP 8” la tensione era molto presente. Ci sono diversi combattimenti trasmessi durante Ion Aramendi e anche durante lo stesso diretto Ci sono stati momenti di scontri. Uno dei programmi più chiacchierati è quello che si è concluso con Luca Dazzi che ha lasciato il programma in diretta. Si arrabbiò così tanto che quando Presentatore Spense la trasmissione e non fu presente per alcuni secondi prima di decidere di lasciare la stanza in cui si trovava discussione Con Laura Puzo.

Durante il dibattito, il programma dava ai candidati nominati la possibilità di detrarre 200 euro dal premio finale del concorso per vedere se il loro nome era il nome del concorrente meno votato dal pubblico in quel momento. Alex Caniggia, uno dei candidati, Ha detto di sì, gli avrebbero preso dei soldi per ottenere quell’informazione. Il resto dei colleghi non è riuscito a scoprire il motivo della diminuzione del premio in denaro, ma misteriosamente Oriana Marzoli lo ha indovinato. La concorrente ha dedotto perché i suoi compagni avevano la possibilità di mettere i soldi, cosa che ha sorpreso Ion Aramendi e ha chiesto ai partecipanti di “GH VIP 8” di pensare al motivo per cui Oriana lo sapeva.

L’accusa di Laura Puzo contro Luca Dazzi in “GH VIP 8”

Laura Puzo, tutt’altro che silenziosa, ha fatto riferimento a Luca Dazzi In qualità di persona responsabile della trasmissione di queste informazioni. Anche lui è uno dei candidati e quindi ha ricevuto anche l’offerta dall’organizzazione. “Ho una mente distinta e sono tanti anni in televisione, cosa che sono sicura non se l’è inventata Oriana. Sono sicura che glielo ha detto Luca, che è la piccola Oriana”, ha commentato la conduttrice peruviana, accusando Luca di aver rivelato un segreto che le chiese nel programma “GH VIP 8”. “Conservalo.

Luca Dazzi e Laura Puzo gesticolano per la loro rabbia in “GH VIP 8”

Laura continuò Le sue parole su Luca Dazzi Ha commentato che era uno di Colleghi di “GH VIP 8” Il che peggiora. “Non ho un brutto rapporto con nessuno, anzi sì, con alcuni. Con alcuni che devono andare a scuola prima di venire qui”, ha sottolineato l’emittente. In quei momenti Luca non ce la faceva più ed è stato allora che si è alzato dal divano per abbandonare il dibattito in diretta condotto da Ion Aramendi.

Oltre all’assenza di Luca Dazzi, si è concluso con Il gesto più commentato è di Laura Bozzo. A causa della sua rabbia, la conduttrice ha lanciato un cuscino sul tavolo del soggiorno, rompendo una delle tazze che vi erano appoggiate.