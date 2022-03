Questo è stato il compleanno della madre di J Balvin dall’ospedale quando è stata ricoverata all’ospedale di Medellin | persone | intrattenimento

Le ultime settimane, mamma J BalvinAlba Meri è ricoverata nel reparto di terapia intensiva della Clinica Medellin, a causa del suo infortunio COVID-19.

Il cantante colombiano ha condiviso con i suoi follower sui social i progressi e lo stato di salute attuale del suo mentore.

Secondo la recensione spettatoreJ Balvin assicura che la sua amata madre è stabile, sta lottando per la sua vita e accompagnata dalla sua famiglia e dai suoi amici più stretti. Anche se non ha fornito molti dettagli del suo sviluppo.

Palloncini e fiori gli sono stati regalati da J Balvin

Alba Meri ha festeggiato il suo compleanno in un modo molto diverso rispetto a qualsiasi altro anno, poiché è ancora in clinica per riprendersi dal coronavirus.

Il più grande desiderio di tutti coloro che la amano è che si riprenda presto da tutto questo. Così definisce il suo famoso figlio attraverso i suoi social, dedicandogli un toccante messaggio nella sua giornata:

Mia cara mamma, non so come chiamare oggi… non so se va bene, e non so se non lo è, ma eccoci insieme! Voglio festeggiare il tuo compleanno e, anche se non siamo nelle condizioni perfette, voglio ringraziare la vita per essere la mia migliore amica e partner.

E nonostante fosse in terapia intensiva, il giocatore di reggaeton non ha perso la celebrazione e ha deciso di venire in clinica con regali che avrebbero rallegrato sua madre.

È stato proprio che attraverso le sue storie su Instagram, il traduttore di “Mi Gente” ha registrato il suo arrivo al centro medico con i regali in mano. Nella clip, Palvin viene visto camminare lungo il corridoio, indossando occhiali da sole sfumati con tartaruga e una felpa con cappuccio sportiva, rivelando cosa ha comprato per sua madre.

“Eccoci qui… Fiorellini, bombitas (palloncini)… Balante”, lo sentì dire guardandosi con una maschera nera.

Suo marito, Alvaro Osorio, è stato tra coloro che hanno reagito al suo compleanno, con un messaggio di sostegno e speranza:

Tu sei la luce della casa, la luce dei miei occhi. Questa casa non è la stessa senza di te. Ti amo tanto. Buon compleanno, ti aspettiamo presto

D’altra parte, l’artista colombiano Maluma gli ha inviato un messaggio di congratulazioni e una pronta guarigione a nome di tutta la sua famiglia.

Ciao Albita, spero che tu stia bene. Ti mando un abbraccio pieno di forza, fede ed energia positiva da Juan Luis e da tutta la mia famiglia e qui stiamo tutti pregando per te

Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, il referto medico della Clinica Medellin indicava che Alba Meri mostrava un leggero miglioramento, in quanto non era più sedata e l’assistenza con ossigeno non era più frequente. Tuttavia, nessuna data è stata fissata per quando lascerà il reparto di terapia intensiva.

