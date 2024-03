Le esportazioni dell’industria alimentare hanno raggiunto il livello record di 47.000 milioni

Le esportazioni di prodotti alimentari e bevande “Made in Spain” sono aumentate del 3,4% annuo e mostrano segni di rallentamento

IL Aziende alimentari e bevande spagnole L’azienda spagnola ha chiuso il 2023 sul fronte dell’export, nonostante la situazione economica instabile. Anche se il 2023 è stato il miglior dato della serie storica in termini di valore Per le esportazioni spagnole di questo settore si è osservato il precedente rallentamento della crescita

IL Aziende alimentari e bevande spagnole L’azienda spagnola ha chiuso il 2023 sul fronte dell’export, nonostante la situazione economica instabile. Anche se il 2023 è stato il miglior dato della serie storica in termini di valore Le esportazioni spagnole in questo settore hanno osservato un rallentamento della crescita precedente.

Industria nazionale degli alimenti e delle bevande, secondo i dati di Datacomix Pubblicato ieri da Federazione Spagnola delle Industrie Alimentari e delle Bevande (FIAP)ha spedito prodotti fuori dai nostri confini per 47.620 milioni di euro, con un incremento del 3,4%, che rappresenta un progresso minore rispetto al 6% registrato negli anni precedenti.

Fyab giustifica questo rallentamento con la complessa situazione economica e il contesto globale, alla luce di un contesto inflazionistico internazionale, nonché dell'instabilità dei mercati dovuta… Situazione geopolitica difficile. In termini di volume delle esportazioni si è registrato un calo del 6,6% su base annua.

Maurizio Garcia de Quevedo, direttore generale della Fiab, valuta positivamente il comportamento dell'industria alimentare e delle bevande spagnola all'estero nonostante l'instabilità dei mercati. “L'internazionalizzazione rimane un pilastro molto forte dell'industria spagnola, rendendo il settore alimentare e delle bevande uno dei rami più flessibili e specifici dell'attività commerciale per lo sviluppo sociale ed economico in Spagna”, ha sottolineato.

Alla fine dello scorso anno, Bilancia commerciale Questo settore – la differenza tra importazioni ed esportazioni – ha prodotto una cifra positiva per l’economia spagnola pari a 13,697 milioni di dollari alla fine del 2023, rappresentando il sedicesimo anno consecutivo di surplus commerciale.

Francia, il primo mercato

Per quanto riguarda le destinazioni preferite per l'esportazione dei prodotti Fatto in Spagna Distinguersi FranciaIl valore delle importazioni è stato pari a 7.207 milioni di euro, ovvero oltre il 15% del totale. Nella seconda posizione annuale era Portogalloè stato quindi collocato , con 5,572 milioni e circa il 12% del totale ItaliaCon 5,507 milioni, rappresentano l'11,5% del totale.

Nel 2023 l’Unione Europea nel suo insieme rappresenterà il 58% delle esportazioni spagnole di prodotti alimentari e bevande. stato unito La quinta destinazione era alle spalle Germania.