Polemiche su Diablo 4: i requisiti online sono divisi

Il dott. è consideratoDiscussione sui requisiti di connessione online di Diablo 4 Ha suscitato molte polemiche Tra giocatori e bufera di neve. Mentre molti godono di avventure emozionanti rifugio, Altri vedono questo impegno come inutile, specialmente quelli che Preferiscono giocare da soli.

SLa controversia si è recentemente intensificata a causa di un attacco DDoS Che ha influenzato l’accesso al gioco.

In Twitter e su forum come Redditi giocatori hanno espresso la loro insoddisfazione, chiedendo la possibilità di giocare offline.

“Vogliamo la modalità offline!” Uno degli utenti ha gridato ad alta voce. Un altro giocatore arrabbiato ha affermato: “Abbiamo pagato per il gioco e dovremmo essere in grado di giocarci da soli. Questa è l’unica opzione che voglio. Ma no, deve essere online”.