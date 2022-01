Il James Webb Telescope è già in orbita attorno al Sole a 1,5 milioni di km dalla Terra

Con successo, James Webb, il telescopio spaziale più grande e potente del mondo, è arrivato lunedì 24 gennaio al suo centro di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dal pianeta Terra, un mese dopo essere partito per una missione per meditare sui segreti dell’universo. .

Dopo il suo lancio il 25 dicembre, il James Webb Space Telescope ha raggiunto la sua orbita finale, dove sarà in grado di osservare le prime galassie dell’universo. Lo ha confermato lunedì 24 gennaio la National Aeronautics and Space Administration (NASA in inglese).

Progettato per offrire al mondo una visione dell’universo senza precedenti, il telescopio ha raggiunto con successo il suo punto di arresto gravitazionale in orbita attorno al sole, dopo aver percorso 1,5 milioni di chilometri.

La NASA riferisce che James Webb si trova in un sito di stabilità orbitale tra la Terra e il Sole noto come Lagrange Point 2 o L2. Il team della missione spaziale ha utilizzato segnali radio per confermare che Webb era stato “inserito” in un anello orbitale attorno a L2.

Una delle apparecchiature scientifiche più costose mai costruite

Verso le 19:00 GMT di lunedì 24 gennaio, il telescopio spaziale ha attivato i suoi propulsori per raggiungere il punto 2 di Lagrange. “Bentornato a casa, Web!”

“Siamo un passo avanti verso la risoluzione dei misteri dell’universo. Non vedo l’ora di vedere le prime nuove immagini dell’universo dal telescopio Webb quest’estate!”

In un’intervista con l’agenzia di stampa Reuters, Eric Smith, uno scienziato del programma Web della NASA, ha spiegato che la resistenza combinata del Sole e della Terra su L2 manterrà il telescopio in posizione, quindi è necessaria una piccola spinta in più per evitare che Webb si allontani .

Tuttavia, James Webb non sarà esattamente al punto L2 ma oscillerà attorno ad esso come una sorta di “alone” a una distanza simile a quella della Terra e della Luna, in un periodo di sei mesi.

Dalla centrale operativa negli Stati Uniti iniziò a modificare lo specchio principale del telescopio, largo 6,5 metri, costituito da una schiera di 18 pezzi esagonali di metallo berillio e placcati d’oro.

All’inizio di questo mese, la missione Webb sulla Terra è stata in grado di rilevare lo specchio di un telescopio che gli consentirà di ricevere radiazioni dalle prime stelle e galassie, che si sono formate più di 13,4 miliardi di anni fa, meno di 400 milioni di anni dopo il Big Bang.

Gli specchi di James Webb, che costano circa 10 miliardi di dollari, devono ancora allineare e raffreddare sufficientemente i rivelatori a infrarossi prima che le osservazioni scientifiche possano iniziare e le prime immagini vengano rivelate tra giugno e luglio di quest’anno.

I rilevatori a infrarossi del dispositivo consentiranno di vedere antichi oggetti spaziali e nubi di polvere interstellare che assorbono la luce delle stelle. Inoltre, lavoreranno per esplorare esopianeti in orbita attorno a stelle diverse dal Sole ed esamineranno le loro atmosfere alla ricerca di condizioni adatte all’emergere della vita.

