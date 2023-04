Tutto su Philips Hue: differenze, funzioni e prodotti

L’azienda olandese Philips è stata pioniera di molte tecnologie diverse, nel corso dei suoi molti decenni di vita. fornito il lampadine intelligenti con Philips Hue, che è stato poi copiato da innumerevoli marchi. Ma il suo ecosistema è ancora il più unico e completo.

Philips Hue contiene tutto il necessario per personalizzare Illuminazione interna ed esterna da casa tua o dalla tua azienda. Un ecosistema completo che include lampadine a LED, strisce luminose, accessori, sensori di movimento, lampade, faretti, ecc.

Questo Sistema di illuminazione intelligente funziona con il suo sistema di chiamata wireless, ZipBee, Più potente e versatile di Bluetooth o WiFi. Ma la sua grande virtù è che lo è 100% compatibile Con tutti gli altri: menzionati Bluetooth, wifi, materiao assistenti e piattaforme Alexa, Assistente Google, Apple Home Kit, Samsung Smarthingseccetera.

Philips Hue È Sistema di illuminazione intelligente aggiuntivo premium e completo. Ha più scelte e fa più cose di chiunque altro. Ma devi anche essere chiaro che sono molto costosi. Almeno se vuoi illuminare più di una stanza. La cosa buona è che puoi iniziare a poco a poco, con una semplice lampada, ed espanderla quando vuoi o puoi.

Spiegheremo le caratteristiche principali di Philips HueE il modo migliore per iniziare a usarlo.

Hue Bridge, il cervello del sistema

chiave per Philips Huee ciò che lo distingue da quasi tutti gli ecosistemi lampadine intelligentiÈ il ponte Ponte di tonalitàche è un’elaborazione intensiva Controllo dell’intero sistema di illuminazione. Puoi controllarlo dal tuo telefono cellulare con l’app Philips Hue.

Ponte di tonalità costruzione rete zigbee In casa, simile al bluetooth, ma più potente. Tutte le luci e gli accessori hanno un chip Zigbee all’interno, che viene utilizzato per costruire rete a magliedove ogni dispositivo amplifica il segnale.

Qui puoi vedere un file Ponte di tonalitàa cui dovrebbe essere collegato Router attraverso il filo:

Con Hue Bridge, la rete Zigbee ha una gamma di 291 metri fuori e 25 metri dentro. invece di, Bluetooth solo un mucchio di 20 o 30 metri fuori e 10 metri dentro.

Collegandoti al router, puoi controllare le luci anche dall’esterno della casa tramite Internet.

Un altro vantaggio dell’utilizzo di a Ponte di tonalitàè che puoi controllare fino a 50 dispositivi o accessori allo stesso tempo, Per 10 per bluetooth.

Dovresti acquistare un Hue Bridge o utilizzare il Bluetooth? Dipende da cosa vuoi fare. Se hai intenzione di illuminare solo una piccola stanza, la portata ridotta del Bluetooth e il suo supporto di 10 lampadine o dispositivi potrebbero essere sufficienti.

Se prevedi di illuminare l’intera casa, il Bluetooth non coprirà l’intera casa. Quindi hai bisogno di un file Ponte di tonalità, che costano circa 60 euro. Anche se sarà più economico in un kit di avvio, come puoi vedere se continui a leggere.

Ponte di tonalità

tipi di lampade

Prima di iniziare a fare acquisti devi decidere Che tipo di illuminazione si esaurirà

Fuori Tre tipi di luci, che si applica a lampade, lampade o lampade a LED. Coprono esigenze diverse e questo si riflette nei prezzi.

Sono disponibili in diversi flussi luminosi (800, 1100, 1600, ecc.), che ne indicano l’intensità. Anche con una filettatura fine (E14) o una filettatura grossa (E27) o applicare GU10.

IL la luce Bianca Genera una morbida luce bianca calda. La sua intensità può essere aumentata o diminuita, ma mantiene sempre lo stesso colore.

Viene utilizzato per creare ambienti classici che si conservano nel tempo. Logicamente è il modello più economico, circa 22 euro.

la luce Bianca

IL Luce bianca da calda a fredda (ambiente bianco) Fornisce 50.000 sfumature di luce bianca, dalla luce calda per rilassarsi o dormire, alla luce fredda per lavorare. È impostato con interruttore intelligente o app mobile.

Luce bianca da calda a fredda (ambiente bianco)

Infine, abbiamo l’alternativa Tonalità Bianco e Colore Ambienteche fornisce milioni di colori ambientali per creare combinazioni per tutti i gusti.

Tonalità Bianco e Colore Ambiente

Con una sola lampada è possibile creare un’ambientazione generale, ma molto essenziale.

La chiave è combinare diversi colori o sfumature di bianco per creare infinite ambientazioni:

strisce led

Oltre alle lampadine, Philips Hue rilasciato di recente strisce ledChe si aggiunge alla tendenza attuale delle case moderne, soprattutto tra i giovani.

Il vantaggio delle strisce LED è che te lo consentono nascondilo Sotto una ringhiera, dietro un comò o un bancone, oppure dietro una TV o un monitor, per illuminare senza vedere le lampadine:

IL strisce led A Philips Hue Hanno un software specializzato che consente questo Sincronizzalo con quello che sta succedendo Schermo televisivo o schermo del computer.

Puoi iniziare con Base per strisce luminose Plus V4.0 – Base per strisce luminose Include striscia luminosa da 2 m e alimentatore. Da qui puoi aggiungere estensioni controllate dalla stessa fonte. Costa circa 90 euro.

Base striscia luminosa Plus V4 2m

Le prolunghe di 1 metro costano circa 30 euro.

Accessori barra luminosa PlusV4

Esiste anche una variante più avanzata chiamata Barra luminosa sfumata Tecnologia gradiente che consente Mescola diversi colori di luce contemporaneamente. Ma è molto più costoso.

Base della striscia luminosa a gradiente di 2 m

Se amiSincronizza la striscia LED con ciò che viene mostrato sullo schermo del tuo computerallora hai bisogno di una versione speciale per PC, configurata per coprire l’intero schermo.

Hue Play Gradient Lightstrip per PC

Lampade e barre luminose

Oltre alle luci e alle strisce LED, l’ecosistema Philips Hue comprende tutti i tipi Lampade decorative e barre luminosePer migliorare e decorare gli ambienti allo stesso tempo.

IL barre luminose Sono posti di fronte a un muro, rimbalzando su di esso e creando fonti di luce:

Se può essere sincronizzato con il tuo computer o dispositivo home theater. Ma in questo caso serve un dispositivo chiamato Play HDMI Sync Box, che costa 269 euro.

La barra luminosa costa circa € 80 e te ne serviranno due, una su ciascun lato della TV o del monitor, per sincronizzare gli ambienti.

Ma è molto versatile. Alcune persone li mettono su uno scaffale della biblioteca, dietro una porta, ecc.

Un pacchetto gioca la barra luminosa

C’è anche Lampade da tavolo, terra, soffitto, sospensione, parete, incasso…

IL lampada da scrivania Il più popolare è prospera, Che vale circa 90 euro:

Può essere utilizzata come una lampada tradizionale per diffondere la luce, ma la più comune è Mettilo a fuoco sul muro per creare ambienti

È anche fantastico Lampada da tavolo Sign, che sembra una spada laser. Crea tutti i tipi di ambienti rimanendo virtualmente nascosto alla vista:

È disponibile in diversi modelli di tavoli e piani, combinabili tra loro, come da foto.

È molto elegante e discreto.

Lampada BloomLampada da tavolo Sign

C’è anche Plafoniere Che combinano aste fluorescenti e faretti:

Ha il vantaggio che permette di creare ambienti diversi per un’intera stanza. da un unico apparecchioinstallandone uno.

Puoi controllare e regolare diverse angolazioni, fino a 3 luci diverse.

Plafoniera Centris a 2 luci

Gruppi di avviamento

Se hai intenzione di approfittare, davvero, di Philips HueLa cosa più intelligente da fare è cominciare Gruppi di avviamento. Sono pacchetti di prodotti che, se acquistati insieme, costano meno.

Lo Starter Kit Philips Hue più economico e più importante è composto da a Ponte di tonalitàE Due LED bianco caldoChe esce a circa 70 euro. Si tratta di un Hue Bridge largo, quindi è un buon prezzo:

È anche molto popolare Starter kit 3 lampadine smart E27 (1100) + pulsante smart.

Ha un Hue Bridge, un pulsante intelligente per accendere o spegnere le luci senza usare il cellulare e tre lampadine da bianco caldo a bianco freddo:

Costa circa 130 euro.

Un’altra versione alternativa è Starter kit: 2 lampadine intelligenti E27 (1100) + interruttore dimmercon un regolatore che permette di aumentare o diminuire l’intensità da un interruttore a muro, invece che da un cellulare.

Starter kit: 2 lampadine intelligenti E27 (800).Starter kit: 3 lampadine smart E27 (1100) + pulsante smartStarter kit: 2 lampadine intelligenti E27 (1100) + interruttore dimmer