Il più piccolo Lego V8 sembra un vero V8

I motori Lego funzionali non sono una novità nel regno dell’armeggiare che ha portato l’ecosistema di blocchi e pezzi dell’azienda di giocattoli danese a volare ancora più lontano. Tuttavia, uno sviluppo recente è arrivato con i motori ad aria compressa, motori che di solito sono troppo complessi e ingombranti per essere utilizzati in condizioni normali. Lo stesso non accade con Descritto su YouTube dal suo creatore come “il motore V8 LEGO più piccolo del mondo”, questo motore V8 in miniatura e, soprattutto, funziona e sembra quasi reale.

Questo contenuto viene importato da YouTube. Potresti essere in grado di trovare lo stesso contenuto in un altro formato, oppure potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni, sul loro sito web.

Realizzato con Lego e altre parti stampate in 3D

Per fare la magia, spiega che oltre ai pezzi di Lego, ha dovuto completare la creazione con alcune parti stampate in 3D, ad esempio il basamento, l’albero motore o le valvole.Quest’ultimo proviene dal nucleo della valvola del pneumatico. il nostro risultato Un piccolo motore a due tempi in grado di girare fino a 4350 giri al minuto, e poiché ha un albero motore a croce piatta, sembra un vero motore rimpicciolito.

Sfortunatamente al momento questo motore è buono solo per far girare una ruotaA differenza di altri esempi di motori Lego funzionanti che utilizzano parti del marchio, che sono abbastanza potenti da muovere un veicolo con un sistema ad aria compressa, anche se non assomigliano per niente a questo esempio.