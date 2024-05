Harding+ svela lo spazio commerciale a bordo della Cunard Queen Anne

Scritto dalla redazione di PortalCruceros

Harding+ Ha rivelato lo spazio commerciale a bordo Cunard Queen Anne, dove, come osserva l'azienda di nicchia, “creiamo un'esperienza di vendita all'altezza”.

La nave dispone di 11 punti vendita, tra cui un salone di orologi, un negozio di gioielleria e una boutique di moda.

La nave comprende anche alcuni spazi commerciali unici, come l'area Reloved, che presenta una selezione di accessori e gioielli vintage, l'Experience Lounge dove i passeggeri possono saperne di più sui marchi a bordo, l'esclusiva Garrard Jewelry Boutique e il Cabinet of Curiosities. , che raccoglie alcuni pezzi e oggetti d'antiquariato raramente visti combinati con un display coinvolgente di luci e suoni per creare un'esperienza di vendita al dettaglio completamente nuova.

“È stato un piacere lavorare con Carnival UK (P&O Cruises & Cunard) e tutti i nostri fantastici brand partner su questa nave, e ci saranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni”, hanno osservato da Harding+.





