Il ritorno di Jorge Machi | Esposta nello spazio d’arte contemporanea Central de Procesos de San Isidro

L’artista Jorge Machi presenta la mostra “Retour”, che espone liste della spesa, lettere d’amore, schemi per l’acquisto di legname, elenchi di magliette di squadre di calcio e altri documenti scritti che sono stati scartati durante il loro lavoro. Il progetto segna l’inizio della stagione 2023 dello spazio d’arte contemporanea Central de Procesos, a San Isidro.

I giapponesi usano la parola “komorebi” per descrivere la luce che filtra tra le foglie degli alberi, una fioca luminosità che illumina a mezzogiorno l’ingresso della casa dove opera il centro di cura, proprio di fronte alla Cattedrale di San Isidro, in quella stretta strada acciottolata: il piano terra del locale accoglie il visitatore con un’immagine ingrandita di una bottiglia Gialla acqua calda, un po’ sporca, deserta sulla strada, un magnetismo visivo che ci invita ad addentrarci nei percorsi recentemente utilizzati dall’artista Jorge. Macchi (1963) in tournée.

L’idea di questo spazio nato nel 2016 è di presentare “come l’artista apre mondi”, nelle parole di Eleonora Jaureguiberry, Ministro della Cultura di San Isidro, rivelando il suo lavoro in corso, condividendo i suoi processi di lavoro e altro. Per questo Retour non vuole essere una mostra conclusiva, ma piuttosto una ricerca, una ‘ricerca’ – potrebbe essere la parola esatta – e un invito a guardare più da vicino tutte queste carte che Macchi ha trovato negli ultimi due anni camminando per strada e ora appeso alle pareti della stanza.

“Ho preso questa stanza come se fosse il mio laboratorio, quindi ho iniziato ad attaccarla al muro e a fare dei ganci. Sono fondamentalmente testi scritti da qualcuno su un pezzo di carta che serviva a uno scopo e quando non erano più utili. Lui li ha accartocciati e li ha gettati in lettere scritte a mano. Sono appunti per ricordarti qualcosa. lettere intime, tutte scaricate per strada”, ha detto l’artista a Tellam mentre visitava lo spazio le cui pareti rivelano questa specie di mappa in crescita.

Probabilmente, c’è qualcosa di Cortazarian in questo progetto pieno di istruzioni, lettere, note di passaggio, liste della spesa, sceneggiatura varia, ma che ricorda anche gli scenari polizieschi di qualsiasi thriller poliziesco, con ognuna di quelle carte, questi indizi disposti all’interno di una pagina e limato e appeso al muro, e ha frecce che vanno da un luogo all’altro, o è macchiato, o è calpestato, o è strappato, o è danneggiato.

“Metterli all’interno di un pezzo di plastica gli ha dato un senso di prova”, afferma Machi, “ed è anche il luogo in cui sono stati collocati i corpi quando sono morti. Cioè, è una borsa per qualcosa da conservare. Dà l’impressione di quei film che sta vedendo un investigatore privato che ha una specie di enorme lavagna con un pezzo di carta per specificare: “Come va a finire e dove”, si chiede, “qual è la trama di tutto questo”.

L’idea di “Retour” è riprendere un’altra famosissima opera di Macchi, una sorta di sequel del suo “Buenos Aires Tour”, una delle sue opere più emblematiche (per la quale ha vinto una borsa di studio della fondazione John Simon Guggenheim Memorial), in di cui propone una certa guida attraverso Buenos Aires: per quest’opera ha piantato un chiodo in un pezzo di vetro posto su un’enorme mappa della città e le fratture, le linee sparse, hanno segnato i punti che poi è dovuto andare a raccogliere immagini, scritte o suoni, cioè programmare il percorso come alternativo perché poetico, privo di significati turistici o storici o patrimoniali.

Questo progetto, che Macchi realizzò 20 anni fa con la scrittrice Maria Negroni e il musicista Edgardo Rudnitsky, e che divenne un libro, mostrò poi tre concetti ricorrenti nel suo lavoro, abituato a partire dal caso, dalle storie e dalla quotidianità: il tempo, lo spazio e il movimento .

Ecco perché in “Retour” Macchi fa il processo inverso, e ognuno di quei fogli, quegli indizi che trova nel suo cammino quotidiano, si trasforma in qualcos’altro, e lo usa come motivatore: “Le istruzioni per l’acquisto del legno, ad esempio, li ho dati al falegname e gli ho commissionato di realizzare lo stesso mobile.” ‘ dice indicando un tipico tavolo basso al centro della stanza. ‘Quando lo faccio, penso che la storia inizi a correre in parallelo, perché certo questo mobile è da un’altra parte, in cucina, ma questo mobile non lo troveresti mai, ho inviato la lettera che ho trovato lì per un’analisi di grafite, si vedeva anche in soggiorno room – per conoscere a fondo qualcuno che non avrei mai incontrato.”, es.

Anche l’elenco dei cibi che Machi ha trovato scritto su un volantino, abbandonato per strada, ha dato allo chef Diego García Tedesco, che ha elaborato un menu di tre portate in base a quanto scritto, e un pranzo che gli è piaciuto. I giornalisti invitati alla giornata della stampa che ha dato il via alla mostra “Incredible Chemistry” hanno celebrato l’artista.

“È come la seconda parte del ‘Buenos Aires Tour’ – conferma ora McShea -. Quel tour non è arrivato da nessuna parte e nemmeno questo. Mi sembra che ci sia qualcosa di interessante nel non andare da nessuna parte. Mi piace pensare che siano tentativi, nemmeno capire, solo tentativi Questa persona aveva la forma di una guida turistica che non svolgeva il suo lavoro ma con un profilo prestabilito fin dall’inizio, cioè vetri rotti sopra la città di Buenos Aires che determina gli itinerari – spiega l’artista, che ha rappresentato l’Argentina in molte biennali, come Quelle di Venezia, che questa ‘nuova intenzione’ ha un processo inverso. Cioè, non esiste una mappa grezza, ma corrisponde alla ricerca.” e Sao Paulo, Liverpool, Sydney e Lions, tra gli altri.

Una delle pareti della stanza suggerisce la bottega dell’artista a Villa Crespo come asse centrale per questo tipo di mappa: “Ci sono diversi fogli che ho trovato con indirizzi a cui qualcuno andava e poi li ha buttati per strada perché non c’erano più Per lui era più utile, perché il pezzo di carta diventasse una stazione, un luogo dove andare Allora, da quel punto centrale, che è la mia officina, esce un raggio verso quel punto, e ci sono in tutto 14 frecce Questa mappa sembra in un modo ora, ma tra un anno sarà probabilmente molto diversa e sarà più biforcuta”.

Machi dice che non è sicuro del motivo per cui non ha raccolto la borsa dell’acqua calda gialla dal pavimento, anche se le ha scattato una foto, un’immagine ora usata come cartellone pubblicitario, invito, all’ingresso della galleria: Perché l’acqua calda bottiglia? E cosa ci faceva in mezzo al molo? La si immagina dentro un letto, qualcosa di morbido e intimo, ma lì è stata esposta in modo brutale. Penso che ci sia qualcosa in questo che mi ha attratto, questa questione di intimità, definisce la cosa, l'”intimità” che si può pensare per il resto dei fogli che qualcuno ha scritto a mano e scartato.

Il pubblico che passerà attraverso la mostra sarà invitato a scrivere le parole che catturano la loro attenzione sulla lavagna, costruire un testo, una poesia o una frase, o pensare a chi appartengono queste liste, nelle agende che cercano di svegliarli. Immaginazione, gioco e incontro di gruppo. “Con le idee, le annotazioni, le descrizioni, gli oggetti e le domande che emergono nei laboratori da queste carte, metteremo insieme una grande tela dove considerare strati di pensiero”, ha spiegato Pia Landru, Direttrice delle Arti Visive del Comune. , sulle “note che l’artista servirà come potenziali indizi per la conclusione di questo lavoro”.

La mostra “Retour” sarà aperta fino al 30 giugno presso Central de Procesos, Avenida del Libertador 16208, nel centro storico di San Isidro, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00 e il sabato dalle 11:00 alle 15:00 con ingresso gratuito .