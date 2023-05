Otto soluzioni originali e versatili di IKEA per risparmiare spazio in casa

IKEA è un riferimento globale in tutto ciò che riguarda l’arredamento della casa. È una risorsa Comodo e pratico Perché sai che ne hai bisogno, puoi trovarlo nel loro catalogo. Questa è una garanzia di successo. Ma se c’è una cosa per cui Ikea si distingue sopra ogni altra cosa, è la capacità creativa del suo team di pensare a mobili che aiutano a decorare risparmiando spazio.

Potremmo scrivere un libro con ciascuno Soluzioni per piccoli spazi suggerito da IKEA. Ne stavamo raccogliendo centinaia, non solo una manciata. Ma scriviamo articoli, non libri, quindi per questo articolo abbiamo selezionato otto dei nostri preferiti di Ikea per risparmiare spazio in diversi ambienti della casa.

Ovviamente tutti i prodotti fanno parte dell’attuale catalogo Ikea.

Norden

Tabelle di serie Norden È un must in ogni casa in cui hai bisogno di questo tipo di soluzione ma non hai lo spazio per muoverti. Si adatta sia al soggiorno che alla cucina, anche al balcone se chiuso.

Ci sono diverse opzioni di dimensioni e accessori nel catalogo Ikea. Ci rimane questo, che misura 152 cm aperto e ha cassetti laterali per riporre ciò che ti serve avere a portata di mano. Prezzo: 209 euro.

Tavolo IKEA NordenIkea

Vital

Se hai un condominio sulla spiaggia, una casa di famiglia in città o semplicemente un piccolo appartamento dove vive una famiglia numerosa, i letti a castello sono una benedizione.

Bene, Ikea fa sempre un passo avanti e il test lo è Questa soluzione Questo permette di avere non due, ma tre letti 90 x 200 nello spazio di un letto. Inoltre, puoi personalizzarlo con gli accessori della linea Möjlighet. Prezzo: 388 euro.

Vitval di IKEAIkea

Iloven

In ufficio, l’altezza dello schermo è un problema. E se i fogli fossero impilati quando si arriva in ufficio, e se le riviste che abbiamo fossero controllate morte nel portariviste di casa … È un mal di testa e un disastro estetico trovare una soluzione, e si scopre che Ikea ha meno di 30 euro.

Aspetto Questo ascensore Quello Ti permetterà di posizionare il monitor senza causare dolori al collo e alla schiena Allo stesso tempo, ti aiuta a eliminare il disordine visivo in ufficio con il suo cassetto in bambù e lo spazio sottostante per nascondere la tastiera quando non si lavora. Prezzo: 29,99 euro.

Espositore IKEAIkea

FÅLSKÄR

Una delle novità di Ikea è questa tavolo centrale per gli spazi esterni È ideale per tenere coperte e cuscini a portata di mano. È grande ed estetico, come puoi vedere in altre foto, ma anche resistente, il che è importante se sarà in terrazza o in giardino.

Poiché è realizzato in plastica rattan e non è naturale, è più delicato. Inoltre, è un tavolo luminoso e perfetto per spostare i posti quando ne hai bisogno. Prezzo: 69 euro.

FÅLSKÄR di IKEAIkea

Viskin

Ci dichiariamo fan ufficiali della linea Ikea Vesken. I suoi carrelli in plastica danno vita ai bagni, che solitamente sono piccoli spazi, a meno che non si disponga di una capsula È necessario creare spazi di archiviazione con soluzioni originali.

Disponibili carrelli e rastrelliere Vesken. Qui vi abbiamo già parlato della versione ad angolo all’interno del bagno, e in questo elenco segnaliamo questo carrello con ruote le cui dimensioni permettono di collocarlo nel tipico spazio morto che hanno quasi tutti i bagni. Misura 54 x 18 x 71 cm. Prezzo: 12,99 euro.

IKEA VikenIkea

Antipasti

Uno dei migliori trucchi per risparmiare spazio in casa è la sua generazione Soluzioni versatili Sono i divani letto. In Ikea ne hai una vasta gamma, tra gli altri Questo modello Si apre semplicemente facendo scorrere il fondo di esso e ha anche spazio per riporre guanciali e cuscini.

Dimentica di lasciare che la tua vita si apra e chiuda sul divano di lunga durata, e allo stesso tempo arreda la stanza scelta con un divano comodo ed elegante. Prezzo: 549 euro Nella sua versione a scocca alta, disponibile in un’ampia gamma di colori.

Antipasti IKEAIkea

Norberg

Se è quello che stai cercando Soluzioni sospese a parete 2×1 Per creare spazi spaziosi e versatili in casa, dovresti scrivere nella tua lista questo tavolo pieghevole dove due persone possono sedersi comodamente e allo stesso tempo avere ripiani per riporre e decorare. Misura 64×60 cm e Costa 79,99 euro.

Ikea NorbergIkea

Utrosta

Una delle ultime idee del team creativo di Ikea che ci ha lasciato senza parole è l’azienda eQuesta soluzione Ti permette di trasformare un armadio inutilizzato in una dispensa per un ristorante di lusso. Ordinare e ottimizzare lo spazio interno dell’armadio Con 6 cestoni porta e 6 ripiani interni.

È resistente perché è realizzato in acciaio e per garantire la sicurezza deve essere fissato e integrato nel mobile. Il plus è che hai tutti i contenuti in vista e a portata di mano. Prezzo: 399 euro.