Come configurare gli avvisi di battito cardiaco irregolare e polso basso su iPhone

L’app Salute di Apple può misurare la frequenza cardiaca e rilevare anomalie. (Apple Insider)

hardware manzana hai l’app salute Con quali condizioni fisiche e possibili malattie possono essere monitorate gratuitamente, gli specialisti possono prendere questi dati come base se il paziente gli consente di generare diagnosi migliori.

In ogni caso, se è così Aritmiafrequenza cardiaca alta o bassa, si consiglia di correre avvisi per mantenere il controllo su questi episodi. Per fare ciò, attenersi alla seguente procedura:

– Apri l’applicazione salute sull’iPhone.

– Fare clic sulla scheda “Sfoglia” e quindi fare clic sull’opzione “cuoreIn questa sezione puoi vedere la sezione delle notifiche per il ritmo irregolare (aritmia).

– Dopo averlo attivato, le notifiche possono essere abilitate nell’app orologio Apple dall’iPhone.

– Toccare la schedail mio orologio“.

– Clicca sull’opzione “cuore” e poi sul ritmo irregolare per attivarla.

Per garantire l’accesso a questa funzionalità, gli utenti devono disporre dell’ultima versione di iOS 16 così come chi watch OSquindi può essere utilizzato solo da iPhone 8 in poi. Inoltre, può essere utilizzato solo da persone di età superiore a 22 anni E quelli a cui non è stata diagnosticata la fibrillazione atriale a causa della loro già aritmia di default.

Gli utenti Apple possono creare avvisi su battiti cardiaci irregolari e polso basso sul proprio iPhone e Apple Watch. Segui i preferiti

Con queste letture, potrebbe essere un caso Aritmia Nonostante la conferma della diagnosi, l’utente dovrà recarsi da uno specialista, che effettuerà una lettura corretta dei dati o una lettura più accurata utilizzando strumenti specializzati. Lui orologio Apple Un’app per la salute non sostituisce un parere medico.

Lui orologio Apple Può avvisare quando il battito cardiaco al minuto è significativamente divergente. Questo tipo di registrazione dei dati è disponibile per gli utenti di età superiore ai 13 anni e può essere attivato da i phone.

– Apri l’applicazione orologio Apple dall’iPhone.

Fare clic sulla scheda Il mio orologio, quindi sull’opzione Cuore.

– Toccare sull’aumento della frequenza cardiaca e impostare l’importo batte al minuto max.

– Toccare sulla frequenza cardiaca bassa e selezionare il numero minimo di battiti al minuto.

Una volta che il massimo e il minimo pulsano cuoreQuando si superano questi limiti, verrà emesso un avviso con un numero batte al minuto, l’ora in cui è iniziato il ritmo anormale e l’attività che potresti svolgere.

Se ti viene diagnosticato Fibrillazione atrialeGli utenti possono utilizzare e attivare la funzione Cronologia AFib dalla scheda Cuore nell’app orologio Apple dall’iPhone. Ciò manterrà un registro delle attività quotidiane dell’utente per garantire il loro benessere-

secondo manzanaTutte le informazioni relative alla salute degli utenti vengono memorizzate in modo sicuro all’interno del dispositivo e non vengono condivise con l’azienda, altra organizzazione o persona non autorizzata.