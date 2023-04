Ascolta la musica anche sott’acqua con l’altoparlante Bluetooth Ultimate, con un pulsante per Apple Music e più economico che mai

con il L’ingresso del caldo e l’avvicinarsi dell’estateAbbiamo iniziato a cercare gli accessori perfetti per piani rinfrescanti come andare in spiaggia o in piscina. Tutto ciò che include l’acqua è un rischio aggiuntivo per la tua elettronica, ma con l’altoparlante Bluetooth Ultimate Ears Boom 3, non devi preoccuparti di questo. Ora è su Amazon per 85,12 euro.

Altoparlante Bluetooth wireless portatile Ultimate Ears Boom 3, bassi profondi, impermeabile, galleggiante, connessioni multiple, batteria da 15 ore, colore blu

Acquista l’altoparlante Bluetooth Ultimate Ears Boom 3 al miglior prezzo

con Il prezzo normale è di 109 eurosempre a 85,12 euro, il prezzo più basso.

L’altoparlante wireless cilindrico è robusto e impermeabile. lei ha Suono a 360 gradi, che potenzia i bassi e crea un suono molto coinvolgente. Tuttavia, integra i pulsanti per il controllo della musica dall’altoparlante stesso Uno speciale per accedere ad Apple Music.

È completamente e completamente impermeabile Certificato IP67Una delle migliori protezioni disponibili. Per quanto riguarda la batteria, ne include alcuni 15 ore di riproduzione.

Immagine | Infine le orecchie

