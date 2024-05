Passeggiata dei cittadini attraverso la montagna: rivendica il tuo spazio naturale!

IL Associazione Cittadini per la Montagna In Pozuelo de Alarcón L’invito è stato annunciato Marzo sabato 11 maggio Con uno scopo Richiedere l’accesso alle proprietà di Al Maysanuna proprietà comunale di oltre 60 ettari che attualmente esiste ancora Chiuso al pubblico per disinteresse da parte del Comune.





Marzo Partirai dal ponte blusituato alla fine di via Escultura, 11 di mattina Si dirigerà verso la zona di Al-Maysan.

Questa iniziativa vuole fare luce Il cittadino chiede che questo spazio naturale sia aperto all’uso e al godimento da parte della comunità.

L’associazione ha evidenziato “Atteggiamento attento” Ciò si osserva nel governo municipale, soprattutto in… Dipartimento dell’Ambiente A causa dei problemi che Monte Pozuelo.





“IL Centinaia di residenti utilizzano quotidianamente i sentieri di montagna per camminare e fare esercizio in un ambiente sano Rispetto al resto della nostra città. IL Nei fine settimana e nei giorni festivi la frequenza aumenta notevolmente. Perché in più molti genitori vengono con i propri figli". Afferma in una dichiarazione rilasciata da Ciudadanos por el Monte.

Monte Pozuelo

Lui Monte del Pilar e Pozuelo, con una superficie totale di 804 ettari, distribuiti tra i comuni di Pozuelo, Magadahonda e Madrid. Di cui appartengono 446 ettari Pozuelo249 a Majadahonda e 109 a Madrid.

I 249 ettari di Majadahonda sono considerati foresta pubblica e sono accessibili all’uso da parte dei vicini senza restrizioni. Quelli di Madrid e Pozuelo, invece, sono in mano a privati, ad eccezione della proprietà di Messan di 60,6 ettari, espropriata anni fa dal Comune di Pozuelo.

Tuttavia, nonostante la confisca, i cittadini non sono ancora in grado di utilizzare questa proprietà per causa non abbastanza Dal consiglio comunale una situazione che non si risolve da diversi anni.





Lui Il Monte di Pozuelo è attraversato da strade pubbliche, la cui proprietà è stata oggetto di contenzioso tra i proprietari e il Comune. In una sentenza di due anni fa, la Corte Suprema stabilì che quattro di queste strade erano di proprietà pubblica e, quindi, L’utilizzo è gratuito per i cittadini.

Questi conflitti riflettono la complessità della gestione degli spazi naturali e l’importanza dell’accesso pubblico ad essi. La situazione nella Finca El Meysan evidenzia la necessità delle autorità municipali Lavorare per garantire il divertimento dei cittadini Dalle sue risorse naturali.

Cos’è Ciudadanos por el monte

Associazione per la Difesa dell’Uso Pubblico del Monte del Pilar e del Pozillo (Cittadini per la Montagna) è stato creato nel febbraio 2011 Quando l’unica proprietà rimasta aperta al pubblico, di proprietà della famiglia Oriol, fu recintata, impedendone l’utilizzo a persone che fino ad allora avevano accesso illimitato.

Dalla fondazione dell’associazione Cercò di difendere l’uso pubblico della montagna attraverso procedimenti legali di ogni genere, E cercare di coinvolgere l’amministrazione comunale nello stesso impegno.

Associazione Incontri periodici con il sindaco e i corrispondenti consiglieri Analizzare i problemi posti dall’uso della montagna, che però erano sempre in ritardo rispetto agli eventi e Ho esitato a cercare soluzioni adeguate per andare avanti, Secondo quanto dicono i portavoce di questa associazione.