Come silenziare le notifiche su Android Auto

Android Auto è un ottimo strumento per interagire con i nostri dispositivi mobili durante la guida, permettendoci di accedere ad app, messaggi e molto altro ancora in modo semplice e sicuro. Tuttavia, per alcuni le notifiche continuano a essere un problema fastidioso, motivo per cui esiste un modo per silenziarle in modo che non interrompano il nostro tempo al volante.

Si tratta di uno strumento che può portare benefici anche ai passeggeri, che potrebbero arrabbiarsi quando vedono che una canzone è stata interrotta o che l’auto emette costantemente segnali acustici di avviso tramite messaggi o e-mail. Quindi spiegheremo tutto ciò che devi sapere su come silenziare le notifiche.

Le notifiche di Android Auto possono essere utili per tenerci aggiornati con messaggi e notizie nelle nostre app preferite. Ma, Quando questi avvisi diventano troppo frequenti, possono diventare una grave distrazione mentre sei al volante.

In Android Auto è possibile configurare fino a tre livelli di silenziamento delle notifiche. (Google)

In risposta a questa preoccupazione, la piattaforma offre la possibilità di silenziare le notifiche, permettendoci di disattivare quelle che arrivano durante la guida. Ciò non solo aiuta a mantenere la concentrazione sulla strada, ma riduce anche il rischio di incidenti e promuove una guida sicura.

Android Auto offre tre diversi livelli di silenzio, ciascuno con le proprie caratteristiche e vantaggi:

Nascondi il testo della notifica: A questo livello le notifiche vengono visualizzate senza rivelarne il contenuto. Ciò significa che riceverai avvisi sull’arrivo di messaggi o aggiornamenti, ma non potrai vedere il testo completo delle notifiche. È la scelta ideale per chi desidera ottenere informazioni senza farsi distrarre dai dettagli.



Nascondi notifiche: Le notifiche non vengono visualizzate come popup né mostrano alcuna notifica visiva. Gli avvisi arriveranno comunque comunque e potrai vederli accedendo alla lista delle notifiche del tuo dispositivo. È un’opzione di compromesso che fornisce un equilibrio tra il mantenimento della privacy e il rimanere informati.

Rimuovere definitivamente le notifiche: Questa è l’opzione più estrema, poiché disabilita completamente tutte le notifiche in Android Auto. Con questa impostazione non riceverai alcun avviso durante la guida, il che può aiutarti a eliminare eventuali distrazioni e garantire un’esperienza di guida completamente focalizzata sulla strada.

Ora che comprendiamo l’importanza e i diversi livelli di silenzio in Android Auto, vediamo passo dopo passo come attivare questa funzionalità:

Assicurati che l’app sia aggiornata: Vai su Google Play Store e cerca “Android Auto”. Se è disponibile un aggiornamento, selezionalo e aggiorna l’app.

Apri Android Auto e accedi alle Impostazioni: Una volta aggiornata l’app, aprila sul tuo dispositivo e vai all’opzione “Impostazioni”.

Seleziona il livello di silenzio desiderato: Nelle impostazioni di Android Auto troverai la possibilità di regolare il livello di silenzio per le notifiche. Seleziona il livello che meglio si adatta alle tue esigenze e preferenze: nascondi il testo della notifica, nascondi le notifiche o rimuovile completamente.

Attiva l’impostazione: Una volta selezionato il livello di silenzio desiderato, attiva l’impostazione per applicare le modifiche. Android Auto ora silenzierà le notifiche in base alle tue preferenze, permettendoti di goderti una guida più sicura e senza distrazioni.

Decidere di ignorare le notifiche su Android Auto comporta una serie di importanti vantaggi: