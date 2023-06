Phil Spencer ha rivelato che Starfield sarà un’esclusiva PS5; Per questo motivo, Bethesda doveva essere acquistata, ha aggiunto il manager di Xbox

Il secondo giorno di udienze nel processo tra FTC e Microsoft è stato molto rivelatore e ora sono stati aggiunti i motivi per cui Xbox ha acquistato Bethesda. La FTC ha chiamato Phil Spencer a testimoniare come testimone Nel caso e durante l’interrogatorio, il brand manager ha detto che ci sono sospetti che stia seguendo le orme GhostWire: Tokio E arena della morteE campo stellare È diventata un’esclusiva per PlayStation 5, cosa che non possono proprio permettere.

“Quando abbiamo acquisito ZeniMax, uno dei motivi era che Sony aveva stretto un accordo con Deathloop e Ghostwire… per spingere Bethesda a impedire che quei giochi venissero rilasciati su Xbox. Quindi cQuando sentiamo che anche Starfield potrebbe finire per non arrivare su Xbox, non possiamo essere nella posizione, come console al terzo posto, di essere lasciati indietro. Tanto più in termini di proprietà dei contenuti, quindi abbiamo dovuto proteggere i contenuti per sopravvivere nel business”.

Il resto è storia. Microsoft ha completato l’acquisto di Bethesda intorno a marzo 2021 8 miliardi di dollari Il che, alla fine, si ridurrebbe a due massicci acquisti da parte di Redmond, con Activision ($ 70 miliardi) che è il più controverso di tutti e il motivo di questo esperimento.

Cos’altro ha rivelato Phil Spencer?

Durante la sua testimonianza, Spencer ha anche ammesso che Xbox è terza nella competizione per console; Ha classificato la “console war” come un costrutto sociale. PlayStation è stata accusata di utilizzare i proventi della vendita di giochi Xbox per danneggiare Microsoft; Giuro di non convertirmi Call of Duty Esclusivamente su Xbox… almeno durante l’era PlayStation 5.

È interessante notare che, come parte dell’interrogatorio, anche Spencer ne ha parlato Manoscritti dello sceicco 6Prossimo progetto campo stellare E nonostante le molteplici indicazioni sulla possibilità di un’esclusiva, il CEO ha affermato di non sapere cosa riserva il futuro per quel gioco perché la sua uscita è lontana più di 5 anni.