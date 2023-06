Ikea ha una “invenzione” che aumenta lo spazio nell’armadio

La cucina, in generale, è lo spazio della casa in cui raccogliamo un maggior numero di prodotti e utensili. Per questo tenere in ordine tutto ciò che serve per cucinare i nostri pasti a volte è un compito impossibile a causa della mancanza di spazio di archiviazione. Avere spazio extra all’interno dei nostri mobili già installati è una fantasia da realizzare ora Ikea controlla con lui Nuovo ripiano aggiuntivo della serie VarieraChe ti aiuterà ad aprire comodamente lo spazio in cucina.

È un elemento aggiuntivo indispensabile all’interno dei mobili della tua cucina, non richiede perforazione e aggiunge immediatamente ulteriore spazio di archiviazione. Realizzato in acciaio e misura 32x28x16 cm, questo accessorio è adatto anche per piccoli mobili. Mettilo dentro e avrai automaticamente un posto dove riporre tazze, ciotole e persino i tuoi utensili da cucina.

Scaffale VARIERA / IKEA

In questo piccolo accessorio puoi mettere di tutto, dai barattoli di cibi diversi alle spugne, quindi sono tutti nello stesso posto. Puoi posizionarli sul piano di lavoro o all’interno di cassetti o armadi. Puoi anche usarlo sotto la doccia per applicare creme. Ti aiuterà sicuramente a tenere in ordine la casa!

Con ripiano aggiuntivo per catena diversi Potrai sfruttare maggiormente gli spazi di diverse altezze che ti offrono i tuoi mobili già installati, come se fossero mensole nello stesso armadio.

Va notato che questo prodotto proviene da Ikea È realizzato con un rivestimento in polvere bianca, che gli conferisce un aspetto pulito ed elegante. Non interferirà con il resto del tuo soggiorno.

Puoi trovarlo ora all’IKEA

IKEA ha lo scaffale perfetto per riporre e organizzare tutto

Soprattutto, può essere combinato con altri ripiani aggiuntivi della serie. diversi Della stessa taglia o più piccola di quella che hai a disposizione IkeaPerché include viti per tenerli insieme.

Scaffale VARIERA / IKEA

Allo stesso modo, ti sarà più facile raggiungere ciò di cui hai bisogno, senza dover spostare o rimuovere altre cose, e potrai anche personalizzare la tua cucina, scegliendo la dimensione e il numero di ripiani aggiuntivi che desideri.

Ma non c’è dubbio che la sua caratteristica più importante risieda nel suo prezzo, in quanto il prezzo di questo rack aggiuntivo è abbastanza abbordabile Solo 6,99 euro. Se lo spazio in cucina è ciò di cui hai bisogno, non pensare più e ottieni questo fantastico prodotto Ikea. Vedrai come la tua cucina riacquisterà ordine e funzionalità, e come finirà il problema del poco spazio nei tuoi mobili per le stoviglie. Affrettati prima che finiscano! Puoi anche ordinarlo sul sito web del colosso svedese.

Grazie a questo scaffale potrai organizzare al meglio i tuoi armadi, evitando che le cose si confondano o si perdano sullo sfondo. Inoltre, permettono di sfruttare lo spazio sui ripiani fissi, a volte troppo alti o troppo bassi per riporre determinate cose.

Questo articolo IKEA ti farà guadagnare spazio nella tua cucina

Sfruttare al meglio lo spazio è una delle regole principali quando si arreda un piccolo appartamento. per questa ragione, I rack Variera ti aiuteranno Per ottenere il massimo dai tuoi carri armati, qualunque essi siano e quale modo migliore per farlo con questo accessorio.