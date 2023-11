Vuoi liberare spazio di archiviazione sul tuo cellulare Android? Questa app gratuita ti semplificherà questo compito

Grazie all’app Google Files puoi eliminare facilmente i download che non ti servono più e liberare spazio di memoria sul tuo dispositivo.

App Google Files su un telefono cellulare Android / Foto: David Freire

È normale che la memoria interna del tuo cellulare Android si riempia senza che tu te ne accorga, perché di solito è sicuramente così Scarica diversi tipi di file come file APK, documenti PDF, immagini o video, che una volta visualizzato o utilizzato, non eliminarlo dal dispositivo. Pertanto, tutti questi download vengono consumati Spazio di memoria sul dispositivo che puoi utilizzare per salvare altre cose.

Esistono molti modi per liberare spazio di archiviazione sul tuo cellulare, ma oggi ti dirò uno dei più semplici, dove dovrai semplicemente… Utilizza un’app gratuita preinstallata sulla maggior parte degli smartphone Android sul mercato. Ci riferiamo, come avrai già intuito, a Google Files.

Come utilizzare Google Files per eliminare i file scaricati e liberare spazio nella memoria

Google Files è un file manager completo che non ti consente solo di fare questo Gestisci foto, video e documenti che hai salvato sul tuo smartphoneMa ti rende anche tutto più facile Eliminali per liberare spazio di archiviazione sul tuo dispositivo mobile.

Google Play Store | file di Google

E così via Elimina i file scaricati che non ti servono più con Google Files Devi solo seguire questi semplici passaggi:

Apri l’app Google Files sul tuo dispositivo Android

Fare clic sulla scheda Pulizia

Scorri verso il basso fino a trovare la sezione Elimina i file scaricati

Fare clic sull’opzione Seleziona i file scaricati Contrassegna tutti coloro che desideri eliminare

Contrassegna tutti coloro che desideri eliminare Infine premi il pulsante Sposta i file x nel cestino Per eliminare i file selezionati

In questo senso, devi sapere che dopo aver eseguito queste azioni, i file che hai selezionato non verranno eliminati completamente dal tuo terminale, ma verranno Verrà salvato nel cestino dell’app Google File per 30 giorniin modo che tu possa recuperarli entro il periodo indicato se ne elimini qualcuno per errore.

Ma questo non è l’unico strumento di pulizia della memoria che Google File Manager ti offre, tramite la scheda “Pulizia” Hai altre opzioni che ti consentono, ad esempio, Rimuovi file indesiderati, elimina file duplicati o elimina vecchi screenshot.