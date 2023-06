Casa Antillón seduce Espacio Nueva Carolina

Sigillo della casa di Antillon

Il team composto dagli architetti Emmanuel Alvarez, Ismail Lopez, Marta Ochoa e Yossi Negrín ha sfidato ancora una volta le regole con la loro ultima mostra nello spazio Nueva Carolina. La sua collaborazione con la galleria ha portato a un lavoro interessante e seducente: una collezione di mobili in metallo le cui linee sembrano essere in costante movimento, e mobili in legno che simulano gli effetti sulla loro superficie come se fossero un puzzle perfetto.

“La cosa naturale è che il mondo digitale e il mondo fisico si uniscono e il confine tra loroLe due dimensioni sono sempre più sfumate”.Lo hanno recentemente annunciato in un’intervista. Ed è che questo gruppo conserva nella sua storia un gran numero di progetti con un proprio carattere e identità, come il recente Underblue, un’esplorazione delle profondità del mare, o lo spazio proposto per Cara Mela, una pasticceria con un tocco teatrale nel cuore di Trafalgar (Madrid).

Progettazione 2D nello spazio della Nuova Carolina

Tavoli, panche o poltrone sono le cose che troviamo esposte nello spazioso e armonioso studio Nueva Carolina, che si ispira all’arredamento degli hotel californiani degli anni ’50. La combinazione dell’atmosfera di questo ambiente e del lavoro di Casa Antillón genera più di uno scenario speciale. Da un lato, Si notano alcune panche piatte in acciaio laccato – Con estetica 2D – sembra che stia per sciogliersi, come se fosse stata presa ad alte temperature e stesse lottando per non cadere a terra. Allo stesso tempo va evidenziato lo strano contrasto che propongono, perché questa componente, luminosa e fredda, ci allontana da questa calda idea. Potrebbe essere simile agli oggetti Six Dots Design disegnati nella collezione Contemporary Vanity, la cui struttura anch’essa traballa.

L’opera si completa invece con altre sculture radicalmente diverse dalla prima. In loro, le curve sono in minoranza. Le linee rette prendono il legnoche contiene buchi e rientranze di forme grafiche molto diverse: frazioni, frazioni o cuori: questo è l’ultimo emblema di Casa Antillon -. Questo secondo materiale, che gioca come un puzzle che cerca di incastrarsi, fornisce una svolta più gradita. “Per noi, il design dello spazio è il centro del progetto, poiché tutto ruota attorno ad esso. Nelle nostre mostre, cerchiamo sempre di giocare con spazi sorprendenti attraverso strategie architettoniche”, affermano. E in questo caso non solo hanno realizzato un fantastico gioco visivo, ma hanno anche collegato i due set di mobili insieme per incarnare una scena più privata e fantasiosa.

