Se vinci la lotteria gratta e vinci del Texas, riceverai in premio un viaggio nello spazio

Lo stato del Texas negli Stati Uniti offre un premio speciale a chi vince un “gratta e vinci”. Si tratta di vivere un’esperienza unica: il viaggio nello spazio. La fortuna dovrebbe sorridere ai giocatori dell’estrazione speciale annunciata dalla stessa Texas Lottery e da Space Perspective.Le due organizzazioni si sono unite per ottenere il premio desiderato. Otto vincitori verranno spediti ai confini dello spazio su una nave di lusso. Il volo avrà luogo nel 2025, come rivelato da entrambe le entità in comunicato stampa.

“La Texas Lottery sarà la prima al mondo a offrire viaggi sulla navicella spaziale Neptune Space Perspective come premio della seconda possibilità.” La promozione Space Perspective Cash Adventure è legata al nuovo gioco gratta e vinci Million Dollar Cash Blast.

“La Texas Lottery è sempre alla ricerca di modi nuovi e innovativi per premiare i texani con esperienze memorabili e irripetibili.” Lo ha commentato Gary Greif, direttore esecutivo della suddetta organizzazione. Ha inoltre spiegato: “La partnership con Space Perspective presenterà quattro vincitori e i loro ospiti L’opportunità di prendere il suo posto nella storia dello spazio. “I giocatori intraprenderanno un viaggio indimenticabile a 100.000 piedi da terra.”

Promuovere l’investimento in contanti da una prospettiva spaziale

Questa nuova promozione consiste in diverse estrazioni. Quindi suggerirà un viaggio di gruppo a Florida con premi in denaro giornalieri. Si concluderà con un sorteggio nel quale verranno selezionati quattro partecipanti per il viaggio a bordo della navicella spaziale Nettuno.

Come se questo premio non fosse già abbastanza, la promozione include anche un premio in denaro di $ 100.000,00 USD. Tale importo verrà sorteggiato tra i quattro vincitori durante il viaggio. Il viaggio durerà sei ore.

Se vivi in ​​Texas e desideri partecipare a questa lotteria, acquista un biglietto gratta e vinci Cash Blast da $ 1.000.000 per soli $ 20,00. Puoi acquistarlo in qualsiasi punto vendita della lotteria in quello stato.