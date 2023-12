Tainy annuncia la versione automatizzata di DATA

Alla fine di giugno il mondo ha ricevuto l’album di debutto di uno dei più grandi produttori reggaeton di oggi. sotto nome DatiTainy ha presentato un corpus di lavoro di 20 tracce e un cast stellare di collaboratori che hanno composto il loro primo LP portoricano.

Unendo generi e stili, accompagnati dalle voci di cantanti come Myke Towers, Arcángel, Jhayco, Bad Bunny, Young Miko e altri, Dati È stato un successo enorme che ha scalato le classifiche. Ora, cinque mesi dopo, il produttore ha annunciato una versione da concerto dell’album.

La notizia è stata annunciata sui suoi social network, dove ha pubblicato quella che sembra essere una versione diversa della copertina originale destinata a questa nuova uscita.

Dati Con la canzone vincitrice del Latin Garmmy Award, “Lo Sentiment BB:/” con Julieta Venegas, l’album è stato citato al numero uno nella lista degli album in lingua spagnola dell’anno di Rolling Stone. È stato anche premiato come Produttore dell’anno alla prima edizione dei Rolling Stone Awards in lingua spagnola e ha ricevuto il riconoscimento come pioniere.

Versione automatizzata di Dati Sarà disponibile dal 14 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

