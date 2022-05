L’Italia ha confiscato la maggior parte dei suoi beni agli oligarchi russi a causa delle sanzioni dell’UE

La super barca del miliardario russo Andrey Igorevich Melnichenko, catturata dalla Guardia di Finanza italiana, è stata ritrovata il 12 marzo 2022 nel porto di Trieste, nel nord Italia. Immagine ripresa da drone. REUTERS/Giorgio Boemo

La polizia italiana ha annunciato mercoledì i nuovi sequestri dell’oligarchia russa nel quadro delle sanzioni dell’UE (UE) imposte a Mosca per l’occupazione dell’Ucraina. Centinaia di milioni di euro in questo Paese.

In particolare, molti oggi sono stati sequestrati Il motivo dell’immobiliare Kaliana Evgenievna PambianskayaSituato in provincia di Lego (Italia nord-occidentale) e con valore approssimativo di stima 300.000 ($ 320.000).

È stata anche catturata una scultura ottenuta nel 2021 Alexey Viktorovich Kuzmichev Circa € 230.000 ($ 245.000).

Il 19 maggio, fonti del governo Ha annunciato il congelamento di beni per un valore di circa 146 milioni di euro (155 milioni di dollari) di proprietà di una joint venture tra la russa Sukhoi (90%) e l’italiana Leonardo (10%)..

Scheherazade ha un valore di $ 700 milioni

Nell’ambito di queste sanzioni, poche settimane fa, l’Italia ha sequestrato la barca Shehrasat Si trovava in un cantiere navale a Marina de Carrara (al centro), secondo la commissione d’inchiesta sul leader dell’opposizione russa incarcerato Alexei Navalny. Di proprietà del presidente russo Vladimir PutinLo hanno detto ieri sera fonti del governo.

Made in L கப்பrssen, un cantiere navale tedesco nel 2020, eLa barca ha due basi per elicotteri, una piscina, una sala cinema e una batteria antidrone.S, secondo gli amministratori della pagina Super Yacht FanSi spacciano per giornalisti specializzati in inchieste.

Con l’approvazione delle sanzioni, L’Italia ha confiscato altre tre barche e centinaia di milioni di euro di immobili agli oligarchi russi..

(Con informazioni da EFE)

