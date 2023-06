Bandalos chinos si prepara a sbarcare in Spagna

Con cinque album pubblicati fino ad oggi, la band argentina Bandalos Chinos è riuscita a conquistare fan e critica in patria prima di trasferirsi in altri paesi. Ora si prepara al suo arrivo in Spagna con un nuovo tour che partirà il 6 luglio alla Sala Loco di Valencia.

Dopo aver vinto il Premio Gardel Per il miglior album di un gruppo pop grande blu disco che Bandalos cinesi Sembra determinato a tornare ai suoi inizi, guidando la band Joyo Digano Si sta preparando per un nuovo sbarco in Spagna, dove si esibirà in cinque spettacoli e coglierà l’occasione per presentare un nuovo brano, Porcellana cinese registrato con bt carino.

Il tour del sestetto argentino passerà nei teatri (Madrid Barcellona E valencia) E per due feste: Banca del Bahrain e del Kuwait A Bilbao E il principale Portamerica A Galizia Residenza legale della musica iberoamericana nella penisola.

Prima di approdare in Spagna, Bandalos Chinos si è esibito con successo in festival importanti come latino vivo (CDMX), picnic stereo (Colombia), Tecate Pa’l Norte (Montery) W Asuncionico (Paraguay), oltre a debuttare in paesi come salvatore E Costa Rica, Dove hanno appeso il cartello di vendita in entrambe le date.

