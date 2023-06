Gal Gadot, Chadwick Boseman e Michelle Yeoh avranno tutti una stella sulla Walk of Fame

Questo contenuto è stato pubblicato il 26-giu-2023 – 23:12







Los Angeles (USA), 26 giugno (EFE). Le attrici Gal Gadot e Michelle Yeoh, così come il compianto attore Chadwick Boseman, sono tra le celebrità che riceveranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2024.

Lo ha annunciato, attraverso un comunicato, la Camera di Commercio di Hollywood oggi, lunedì, davanti a più di trenta celebrità che riceveranno una stella sul famoso viale situato a Los Angeles, California (USA).

Il presidente e candidato alla Walk of Fame Ellen K.

La selezione è stata effettuata dal Walk of Fame Selection Committee e comprende personalità di vari campi dello spettacolo.

Boseman, la star di Black Panther (2018) scomparsa nell’agosto 2020, riceverà una stella postuma così come il cantautore alias “The King of Soul” Otis Redding.

Nella categoria delle registrazioni, tra i finalisti c’erano la cantante Gwen Stefani, nota per la sua carriera da solista e anche per essere la cantante dei No Doubt, il gruppo rock britannico Def Leppard, il rapper Dr. Il cantante Toni Braxton è responsabile della canzone “Un-Break My Heart”, tra gli altri.

Da parte sua, la scena televisiva è guidata da Mario Lopez, da “Salvato dalla campana” (1989), Kerry Washington, da “Scandal” (2012), nonché i conduttori del programma dedicato al celebre “El Gordo” y la Flaca”, Raúl de Molina e Lilly Estevan.

Per quanto riguarda la sezione sportiva, l’organizzazione premierà la tennista americana Billie Jean King e l’ex giocatore di football americano Carl Weathers.

Altri premiati includono Christina Ricci, Maggie Gyllenhaal, Chris Pine, Charles Fox, Sami Hagar, Brandi Norwood e altri.

Le date di consegna di ogni stella saranno annunciate progressivamente sul sito ufficiale della Hollywood Walk of Fame. EFE

