Quando Metal Gear Solid arriverà su PC, mancherà un elemento chiave, ma probabilmente non te ne accorgerai.

Ironia della sorte, solo ieri ho parlato di come io non sia libero da alcun tipo di controllo su un computer. Sparatutto e giochi di strategia Li preferisco con tastiera e mousementre i titoli di lavoro per ordine. Ci sono generi in cui preferisco semplicemente una console virtuale, motivo per cui non ho mai sentito parlare di un cambiamento nelle versioni PC di Metal Gear Solid.

Dopo aver confermato la data di rilascio Collezione Metal Gear Solid MasterE Konami Ho rilasciato brevemente Page – perché non è passato molto tempo prima che lo tirasse fuori – Page vapore di giochi. Anche se è stato solo per poche ore, siamo stati in grado di vedere più della nuova versione di questi titoli su PC, e lì siamo rimasti con dettagli specifici.

Avviso: Metal Gear Solid The Master Collection Richiede l’uso di un controller giocare. Il gioco con tastiera e mouse non è supportato”. Ci sono pochi dubbi, quindi, sul fatto che l’azienda giapponese non ci permetterà di giocare il titolo con tastiera e mouse. Si tratta, infatti, di piccole sconto.

E sì, Metal Gear Solid 1 e 2 Hanno già versioni per PCe in questo Non puoi giocare con il controlleranche se in modo un po’ rischioso. C’è ancora la possibilità che questo schema di controllo sia ancora in gioco, ma l’azienda giapponese si sta semplicemente lavando le mani. lascia fare, è improbabile Che vediamo nella terza parte della saga, Snake Eater.

Quando arriverà Metal Gear Solid The Master Collection su PC?

Il volume 1 di questa compilation ha già una data di uscita ufficiale. Dopo l’annuncio durante il Nintendo Direct di ieri, sappiamo che il nuovo Konami approderà prossimamente sulla nostra piattaforma il 24 ottobre.

