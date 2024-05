ZweiB perfezionerà i progetti con Clipster 6 di Rohde & Schwarz

Dopo aver completato l’utilizzo di Clipster con altre soluzioni, lo studio è stato completato Zoe B Potrai padroneggiare film e serie esclusivamente con Mastering Edition 6 MK 2. Rudd e Schwartz.

Con sede a Monaco di Baviera, Zoe B Dispone di ampie strutture di post-produzione, ma è particolarmente nota per le sue capacità ed esperienza nella padronanza di tutti i tipi di formati cinematografici. Lo studio di post-produzione supporta i principali festival cinematografici, ad es BerlinaleFornisce strutture per il lancio di prodotti su larga scala e mostre commerciali.

Fin dagli albori del cinema digitale, Zoe Bee ha scelto di farlo Clipster R&S Come il “gold standard” nel mastering. Sebbene l’azienda abbia testato altre soluzioni, l’azienda inizia una fase installando la versione 6 MK 2 del sistema. Tamu Burinproprietario e amministratore delegato di zweiB, ne è convinto Rudd e Schwartz Essi “Garantisce la perfezione“, motivo per cui hanno deciso di integrare casualmente l’ultima versione dello strumento: “Vogliamo preparare la nostra attività per il futuro, quindi abbiamo scelto di aggiornare all’ultima versione. “Gli standard del settore stanno cambiando rapidamente e l’aspetto positivo di Rohde & Schwarz è che è parte attiva di questo processo”.

André VintDirettore delle vendite broadcast e media presso Rudd e Schwartzcelebra il forte impegno di zweiB nei confronti delle sue soluzioni: “Abbiamo un rapporto lungo e stretto con zweiB e apprezziamo la possibilità di lavorare con loro sull’ultima versione di R&S Clipster. Sono un eccellente esempio di piccola impresa che ha ottenuto risultati grande successo nella loro area di competenza. zweiB dimostra che R&S Clipster è il giusto investimento anche per le aziende più piccole che necessitano della sua completa affidabilità, funzionamento intuitivo e qualità eccezionale.

