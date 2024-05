Jiménez Abad e Fondazione Ibercaja, accordo per dare spazio…

Lui 6 maggio 2001Lui Poi il capo del PP Aragona, Manuel Jimenez Abad, è stato ucciso dall'ETA Quando era diretto a La Romareda. Oggi, Dopo più di due decenniLa fondazione che porta il suo nome ha un copresidente Marta Fernández, la massima autorità delle Cortes d'Aragona, Rinnova la convenzione con Fondazione Ibercaja. L'accordo di cooperazione mira a Stabilire un quadro per l’attuazione delle attività nel campo della gioventù in entrambe le istituzioni.

IL Fondazione Ibercaja E il Fondazione Manuel Jimenez Abad Li ho rinnovati Accordo di cooperazione Per sviluppare Attività e pannelli di discussione Dopo 10 anni di lavoro insieme. Per questa ragione Direttore Generale della Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigoe il Presidente di Cortes Aragon e allo stesso tempo copresidente della Fondazione Jimenez AbadL'accordo è stato firmato questa mattina Palazzo Jaafaria.

Dopo aver rinnovato l'accordo. Segretario generale della Fondazione Jimenez Abad, José TudelaLo ha spiegato Spazio Giovanile Ibercaja“, il luogo in cui si svolgeranno le conferenze e le attività,”Dipende dai giovani E Sono loro che ci suggeriscono gli argomenticome di recente Si è tenuto un simposio in occasione del brano “Zora” selezionato per l'Eurovision Festival 2024e se contiene o meno un messaggio di abilitazione.

La Presidente delle Cortes d'Aragona, Marta Fernández, con il Direttore Generale della Fondazione Ibercaja

“Noi siamo quello che facciamo, Dalla Fondazione Giménez Abad una proposta di relatore accademicoIl segretario generale della Fondazione ha affermato: “E i giovani al supervisore e all’argomento di discussione”. Quest'anno a Si discute di amnistia D'altra parte, Uno con i rappresentanti dei vari partiti politici delle Cortes d'Aragona. “I giovani sono molto curiosi dei politici e vogliono consultarsi con loro. L'idea è di organizzarlo in due puntate per il mese di settembre Facilitiamo loro un canale per esprimersi e forniamo loro un portavoce“, ha spiegato il segretario generale della Fondazione Jimenez Abad.

Da parte sua, il direttore generale della Corporazione ha dichiarato: Fondazione IbercajaLo ha sottolineato”Ibercaja Youth Space è un luogo attivoDove i giovani vogliono interpretare se stessi sotto tutti gli aspetti sociali, culturali o professionali.” Lo scopo di questa collaborazione con Cortes Aragon è Che i giovani vedano questa istituzione come un messaggio di servizio alla società. Per fare ciò, vengono interrogati sugli argomenti che li interessano mentre la Fondazione Jimenez Abad fornisce la parte accademica.

IL Presidente delle Cortes, Marta FernándezVoleva ricordare Nascita della Fondazione Jimenez Abad Come La culla del parlamentarismo aragonese Come conseguenza di L'uccisione di Manuel Jimenez Abad. Allo stesso modo, il Presidente “ha incoraggiato questi giovani, alcuni dei quali sono futuri politici, a imparare di cosa si tratta Discussione tranquillaPresentare idee e confrontarle con altri giovani, e così via La capacità di criticare chi di noi è già qui e ha cognizione di causa“.

