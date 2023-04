Lidl ha un cesto pieghevole che occupa poco spazio e noi abbiamo bisogno della nostra biancheria per meno di 13€

Il compito di fare il bucato può essere stressante. Per aiutarci in questo, Lidl ci offre un file Cesto portabiancheria pieghevole. Ha una capacità di circa 17 litri, che lo rende ideale per un grande carico di biancheria. La cosa migliore è che costa solo 12,99€ sul sito web del negozio.

Cesto portabiancheria pieghevole

È fatto dentro Plastica resistente E infrangibile, questo cesto è abbastanza forte da sopportare il peso del bucato. Ma soprattutto, può essere ripiegato in modo flessibile, consentendo di riporlo in uno spazio minimo quando non viene utilizzato e di aprirsi al massimo delle sue potenzialità solo quando ne hai più bisogno.

Ma soprattutto, questo cesto rende il lavaggio molto più semplice. Non dovrai più preoccuparti di portare un sacco di vestiti tra le mani. Non per lo spazio che occupa Cesto portabiancheria tradizionale. Con questo cesto pieghevole avrai tutto il necessario per trasportare i vestiti in lavatrice in modo comodo e semplice.

È l’aggiunta perfetta a qualsiasi casa alla ricerca di una soluzione per il bucato semplice, elegante e funzionale. La sua capacità, durata e design lo rendono una scelta essenziale per qualsiasi casa. Anche lei ha maniglie La metterà più a suo agio quando la porteremo nella giusta direzione.

