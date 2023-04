Il “Palazzo della Disputa” tra Pique e Shakira è in vendita: i lussi che offre e quanto costa

con ShakiraE i loro genitori e figli come risultato della relazione con Gerrard Pique (Milan e Shasha) si sono già stabiliti a Miami, la villa che condivide con il calciatore dal 2012, da cui ha lasciato a inizio aprile dopo aver ricevuto una lettera di sfratto nel bel mezzo di uno spettacolo che ha portato alla separazione, è in attesa di vendita.

Lo ha confermato la giornalista Maria Patino del programma televisivo spagnolo sociale In onda questa domenica: “So da un’ottima fonte che la casa è in vendita per 14 milioni di euro.”. L’immobile si trova a Esplugues de Llobregat, accanto alla casa abitata dai genitori dei campioni del mondo con la Spagna nel 2010: il già citato Joan e il Montserrat Bernabéu, fatto che ha generato ulteriori cortocircuiti dopo lo strappo, visto che l’ex difensore centrale li ha visitati. Con la sua nuova fidanzata, Clara Xia Marty, mediatrice con il cantante, ci sono tensioni per le accuse di “rumori inquietanti” e l’attenzione di fan e media sempre entusiasti della presenza del colombiano.

Ci sono stati diversi segnali che il lancio sul mercato del farmaco è imminente. GiornaleAd esempio, ha notato che alcuni tecnici avevano già smantellato lo studio di Shakira in questa casa. Allo stesso tempo, avanguardia Pochi giorni prima aveva pubblicato le foto di due donne che entravano nella proprietà, presumibilmente nel settore immobiliare, per la sua valutazione.

Il palazzo è una delle proprietà più attraenti e sbalorditive in questa zona di Barcellona, ​​​​ha un campo da tennis, un parco, una piscina con cascata, tre sale da pranzo, un soggiorno gigante, un’ampia terrazza all’aperto , ed un ulteriore balcone. – Grande cucina con una splendida isola che funge anche da punto d’incontro.

La villa, che è stata incorporata nella tenuta dei due mentre erano insieme, è stata acquistata nel 2012 per 4,8 milioni di dollari, secondo Celebrity Neth Worth. Certo, nel frattempo ha subito molteplici modifiche che ne avrebbero alzato il prezzo.

La proprietà ha provocato una nuova lite pochi giorni fa dopo l’accordo di divorzio firmato nel novembre 2022. È stato lo storico e paparazzi Jordy Martin a piantare per primo il mistero nello show televisivo intrusi: “Sono riuscito ad accedere al bond e sono rimasto sorpreso, perché nel 2012 Pique e Shakira l’hanno acquistato a nome di una società registrata a Barcellona, ​​ma oggi in quella società compaiono solo Pique e suo padre; Shakira non esce più .”

Successivamente, infatti, è stato confermato che si era trasferita a Inversiones BCN Two & Two SL e il suo manager, Joan Piqué, ha inviato all’artista un’e-mail notificandole che doveva lasciare la casa di famiglia entro e non oltre il 30 aprile. Di conseguenza, i media europei hanno registrato che nei giorni scorsi è stato visto in casa un gruppo di strumenti medici, che saranno William Mubarak Tashedid e Nidia del Carmen Ripoll, i genitori del colombiano.

Il fatto che la villa sia in vendita elimina le versioni secondo cui Pique e Clara Xia si sarebbero trasferiti lì, mentre continuano a vivere insieme nel loro appartamento in Calle Montaner. Ha tre piani e, secondo Celebrity Net Worth, vale quasi 5 milioni di dollari.

