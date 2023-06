Starfield avrà una versione fisica per Xbox | Cablato

campo stellare Sarà una delle più grandi uscite di quest’anno. È il videogioco su cui Xbox sta scommettendo in modo più aggressivo e ripone le sue speranze nel giustificare l’acquisizione da 1 milione di dollari di Zenimax/Bethesda.

Questa domenica c’è stato un malinteso che ha fatto credere a molti che non ci sarebbero state copie fisiche di campo stellare.

Tutto è iniziato con un tweet (ora cancellato) dall’account @BethesdaSupport, dove di solito inviano una notifica sullo stato dei server di gioco online. In risposta alla persona che ha chiesto direttamente “È l’edizione fisica standard di campo stellare Per Xbox Series X includerà un disco? Ha detto: “Ciao! Tutte le versioni fisiche includono un’icona per la piattaforma scelta. Non ci sono dischi fisici“.

Questo era un bug che ora è stato corretto. Nel Sito ufficiale di Bethesda Tutte le versioni del gioco che saranno disponibili il 6 settembre sono già elencate. Sono i seguenti e infatti, Uno include il disco: