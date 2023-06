La saga di Yakuza è quasi completamente esaurita su PC

Sostiene di essere una delle concessioni giapponesi più esperte nel Paese del Sol Levante, e da qualche tempo la sua influenza in Occidente sta crescendo poco a poco. Stiamo parlando di Yakuza, un franchise unico che ci racconta in un modo che raramente vediamo il mondo interiore Famiglie mafiose giapponesi.

Attraverso una prospettiva immaginaria che riunisce molti fatti dal suo punto di vista, lo Yakuza fa quello che fa da anni. Ora GOG ha organizzato lo spettacolo Quasi tutti i principali giochi. Lascia l’equazione rotazione e/o nuove linee narrative (Il Giudizio e la Parabola del Dragone), gettando la casa dalla finestra.

La saga di Yakuza è in piena esposizione

Sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, Yakuza è riuscito a prendere piede nella comunità basandosi sulla tenacia. In Spagna l’epopea è riuscita ad acquisire sempre più importanza, perdendo gradualmente la sua nicchia. Detto ciò, tornando all’argomento che ci capita, per un tempo limitato potremo ottenere i seguenti giochi:

Yakuza 0

Yakuza Kioyami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6: La canzone della vita

Tutti possono essere acquistati in un unico pacchetto per € 33,99, sebbene possano essere acquistati anche separatamente. Il pacchetto, sì, ne comprende anche due DLC: Yakuza 6: The Song of Life – Clan Creator Card Pack, Yakuza Kiwami 2 – Clan Creator Pack, quindi avremo contenuti più che sufficienti per tutta l’estate. Tutto questo mentre ci prepariamo per Yakuza 8.

Ovviamente ve lo ricordiamo Molti di questi giochi non sono localizzati in spagnolo, quindi ti consigliamo di guardarli singolarmente prima di tutto per assicurarti che quelli che ti interessano (se ce ne sono diversi) abbiano testi – o meno – in spagnolo. Se lo trovi indifferente, allora di più è meglio.

nei giochi per computer 3D | È sempre stato uno dei campioni più popolari di League of Legends, ma ora nessuno lo gioca

nei giochi per computer 3D | L’espansione di Cyberpunk 2077 ti darà “superpoteri” simili a Superman, dal volare nei cieli alla vista attraverso i muri

nei giochi per computer 3D | L’MMO di Will Smith arriva su Steam con la maggior parte delle recensioni negative. Cosa sta succedendo con Undawn?