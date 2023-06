PP chiede tre versioni e più spazio al primo incontro con il governo

La nuova squadra di governo di Aviles ha avviato ieri i colloqui di pre-approvazione del nuovo organigramma del comune. L’obiettivo è riuscire a tenere la sessione plenaria dell’organizzazione il 26 giugno in modo che possa svolgersi il 28 o il 29 di questo mese. In questo modo il governo avvierà i lavori già con l’inizio dell’estate e concentrerà i propri sforzi sulla conclusione del programma festivo per i prossimi mesi e sull’avvio del lavoro amministrativo vero e proprio.

In questo obiettivo, il lavoro è stato svolto in due direzioni. Sul versante interno, con un incontro tra il portavoce del PSOE, Manuel Campa, e la portavoce di Campia Aviles, Sara Retuerto, con il segretario del Comune per finalizzare l’organigramma del comune e le rappresentanze della città consiglio dopo il contenuto del governo. È un compito più arduo che difficile, perché è necessario rivedere tutte le diverse nomine e poteri dei sindaci.

Sono stati affrontati anche gli aspetti logistici. L’idea di Cambio Avilés e PSOE è che in questo stato i consiglieri abbiano tutti i loro uffici in municipio, il che potrebbe imporre una riorganizzazione degli spazi. Per ora, la riforma interna sarà gestita nell’ala sinistra del consiglio comunale, dove nel precedente stato si trovavano i gruppi politici di opposizione.

“La plenaria dell’organizzazione si terrà il 28 o 29 giugno, vogliamo chiudere tutto per tenerla il 26” Partito popolare di Esther Lamazares “Se riceviamo 1,5 assoluzioni nel 2019 con metà dei membri del consiglio, in questo mandato devono essere doppi »Arancha Martínez RiolaVox” L’attuale ufficio è troppo piccolo per noi. Dovrebbero nominare un consulente con dedizione esclusiva”

L’integrazione di Cambia Avilés nel governo crea un dilemma di distribuzione. Solitamente i membri dei consigli di governo sono negli uffici vicini al sindaco, ma in questo periodo non c’è posto per tutti.

In questo modo si cerca un modo per concentrare tutti i consiglieri nell’edificio, con buoni spazi. Questo processo interesserà anche il Partito Popolare e Vox. Il primo ha raddoppiato il numero dei consiglieri, pur mantenendo piccola l’area esistente del gruppo comunale. Sebbene l’ondata di Vox sia minore, erano già stipati nel suo ufficio.

La scomparsa di Ciudadanos del Plenary facilita uno spazio importante per la nuova distribuzione del Consiglio Comunale. Non sarebbe una faccenda particolarmente complicata o costosa, poiché la distribuzione degli incarichi con le commissioni è stata valutata preventivamente per poter adeguare la loro organizzazione interna in base ai risultati elettorali.

La seconda linea d’azione del governo è stata quella di incontrare le fazioni di opposizione per conoscere le loro richieste in merito all’organizzazione municipale. Entrambi i partiti hanno chiesto più spazio per la loro attività politica e, sebbene al momento non abbiano ricevuto risposta, tutto fa pensare che i cambiamenti previsti serviranno a questo scopo.

La distribuzione della rappresentanza pubblica nei comitati e negli organi comunali non ha creato problemi. Nei comitati si mantiene il rapporto e, nel caso degli organi consiliari, l’aumento del consigliere Vox consente di inserire la composizione verde nei consigli di amministrazione della Riabilitazione Urbana di Avilés (Ruasa) e di La Curtidora Development Association, oltre al Commonwealth delle Nazioni.

Anche Esther Lamazares, portavoce del Partito popolare, e Arancha Martínez-Riola, sua controparte a Vox, hanno chiesto il rilascio. Llamazares ha richiesto tre consulenti a tempo pieno. “Se nel 2019 abbiamo, con la metà dei rappresentanti, una dispensa e mezza, è logico che con il doppio dei consiglieri ne avremo il doppio. Sono i mezzi minimi per fare opposizione”, ha detto.

La proposta del Partito popolare rappresenta un risultato storico poiché, ad oggi, tre membri di nessun gruppo municipale di opposizione non sono stati rilasciati. Nel 2003, quando il Partito popolare di Manuel Peña vinse le elezioni e ottenne dieci consiglieri, come il PSOE, due del Partito popolare (Manuel Peña e Constantino Álvarez) furono rilasciati.

Ieri né Manuel Campa né Sara Retoerto si sono pronunciati sulla proposta di Llamazares. Hanno deciso di analizzarlo con le idee avanzate dall’opposizione e di presentare una risposta, oggi, martedì o domani, mercoledì, al più tardi.

La stessa risposta è stata data da Arancha Martínez Riola, portavoce del gruppo municipale Vox. Il sindaco ha chiesto che il suo gruppo abbia una dedica esclusiva. Senza questo, la presenza nelle diverse organizzazioni in cui sarà integrata la formazione sarà molto più complicata. Per legge, le aziende possono solo facilitare la presenza dei lavoratori nelle sessioni generali. Avere una dedica esclusiva renderà più facile per Vox fare il suo mondo dello spettacolo.

In generale, non è facile per il governo accogliere, visti gli appelli, soprattutto di IU e Podemos, a fermare la formazione che sanno essere di estrema destra.