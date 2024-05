Samsung offre sconti fino al 35% per sorprendere con un buon regalo – Samsung Chile Newsroom

La promozione è valida sullo store online ufficiale Samsung e comprende articoli di diverse linee, dagli smartphone e wearable fino a TV ed elettrodomestici.

La festa della mamma si avvicina e, per festeggiarla, Samsung Chile ha preparato promozioni speciali. Con sconti fino al 35% sarà possibile acquistare smartphone, wearable, televisori ed elettrodomestici in una campagna che inizia oggi e prosegue fino a domenica 12 maggio.

Gli smartphone, ad esempio, possono essere acquistati con sconti fino al 25%. “Per le mamme tecnologiche che cercano un dispositivo con funzionalità Galaxy AI, avrai accesso all’ultima versione della linea Galaxy S: S24, S24+ E S24UltraCon uno sconto per la Festa della Mamma. Alla fiera partecipano anche i nuovi dispositivi della famiglia Galaxy A: A35 E A55“, sottolinea Sebastian Brin, direttore dell’e-commerce di Samsung Cile. Allo stesso modo, anche la nuova serie di smart PC Galaxy Book4 rientra nelle promozioni per le mamme tecnologiche, con la possibilità di pagare fino a 24 rate senza interessi.

La promozione riguarda anche la linea di TV e monitor. Forme OLED, The Frame, Neo QLED Gaming, Neo QLED 4K e 8K e Crystal UHD possono essere scontati fino al 35%, così come l’offerta speciale sui display delle linee Smart, Curvos, Odyssey e ViewFinity.

Compresse Galaxy Tab S9 E GalaxyTab S9FEche è particolarmente vantaggioso per le mamme intraprendenti, poiché offre sconti fino al 25%, inclusi accessori aggiuntivi come una cover per tastiera.

Elettrodomestici come aria condizionata, lavatrice, asciugatrice e frigoriferi sono di prim’ordine dettagliato E una serie di aspirapolvere robotici jetboot Li trovate a prezzi speciali anche nel negozio online, con offerte fino al 35%. Il tutto, con possibilità di rimborso fino a 24 rate senza interessi.

Programma vantaggi Samsung

I prodotti che non rientrano nella promozione Festa della Mamma possono essere acquistati anche a condizioni speciali, attraverso i vari programmi Samsung Benefits. Questi prodotti sono i seguenti:

Permuta: Il programma di permuta di Samsung, che si concentra sui telefoni cellulari, offre ai consumatori l’opportunità di ottenere uno sconto del 10% e un rimborso sull’acquisto di un nuovo telefono cellulare, semplicemente consegnando il vecchio dispositivo. L’iniziativa mira a fornire agli utenti l’accesso alle ultime tecnologie e risorse offerte da Samsung.

Riciclaggio e conservazione: Questo programma si concentra su televisori ed elettrodomestici e cerca di ridurre i rifiuti elettronici e incoraggiare il riciclaggio responsabile. Selezionando “Ricicla e Risparmia”, il consumatore riceve un ulteriore sconto del 15% da Samsung, semplicemente consegnando il vecchio articolo ad uno dei punti di raccolta riciclo di Samsung.

vita migliore: I consumatori avranno l’opportunità di investire nell’ecosistema di prodotti Samsung con sconti progressivi. Acquistando due dispositivi mobili, siano essi cellulari, laptop, tablet o anche dispositivi indossabili, un consumatore può garantirsi uno sconto fino al 15%. Nella sezione TV ed elettrodomestici acquistando due articoli lo sconto è del 10%, aggiungendo un altro prodotto lo sconto arriva al 15%.

Gruppi: Samsung inizia a offrire set di due o più prodotti specifici durante la campagna. Questi kit includono dispositivi elettronici, come smartphone e tablet, oltre ad accessori o servizi aggiuntivi. È disponibile durante gli eventi promozionali e offre agli utenti l’opportunità di acquistare più prodotti Samsung contemporaneamente, usufruendo di sconti e di un’esperienza fluida su tutti i dispositivi.

Visita il negozio ufficiale Samsung su samsung.com/cl/offer/mother-day E scopri tutte le possibilità per sfruttare al massimo gli sconti per la Festa della Mamma. Per ulteriori informazioni sui prodotti Samsung, visitare la newsroom Samsung all’indirizzo news.samsung.com/cl/.