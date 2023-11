Tim Cook parla in un’intervista di chi sarà il prossimo CEO di Apple

Tim Cook afferma che Apple ha già in programma di succedergli come CEO quando sarà il momento.

Tim Cook parla in un’intervista su chi sarà il prossimo CEO di Apple

Tim Cook Recentemente in un’intervista con la cantante Dua Lipa ha parlato di cose interessanti come il futuro di Apple, la dipendenza dagli smartphone e come Apple sta cercando di combatterla con le funzioni iOS, la sua routine quotidiana, l’intelligenza artificiale e anche chi sarà il prossimo CEO . azienda al momento del suo pensionamento.

Tim Cook ha attualmente 63 anni, il che lo rende uno degli amministratori delegati più anziani a ricoprire questo tipo di posizione. Anche se non ha ancora intenzione di lasciare l’azienda o di andare in pensione, Cook ha detto a Dua Lipa che ha un piano di successione da attuare quando arriverà quel momento o se succede qualcosa di inaspettato.

Tim Cook sa già chi potrebbe essere il prossimo CEO di Apple

nonostante Non ha rivelato la sua identità, l’attuale CEO di Apple ha commentato che sa già chi potrebbe essere il prossimo CEO e che ha un piano di successione. Non è solo necessario attuarlo quando è il momento di andare in pensione, ma se necessario farlo prima di quel momento. Cook ha commentato che non si sa mai cosa potrebbe succedere e che questo tipo di mosse dovrebbero essere prese in considerazione.

specifica, Tim Cook Apple è un’azienda che crede nel lavorare sui piani di successione, quindi lo ha già fatto, ha detto Piani dettagliati su chi sarà il nuovo CEO di Apple. Può sempre accadere qualcosa di imprevedibile e potresti, ad esempio, riscontrare un problema inaspettato. Ha aggiunto che sperava che ciò non accadesse.

L’amministratore delegato di Apple, nonostante abbia rivelato di avere piani di successione dettagliati, non ha rivelato il nome di chi sarà il prossimo amministratore delegato dell’azienda. Ma ha sottolineato che il suo compito è preparare diverse persone che abbiano le capacità per avere successo e che provengano dall’interno Manzana. Il tuo ruolo è scegliere e il ruolo del consiglio è prendere la decisione.

Nell’intervista ha parlato anche degli aspetti dell’intelligenza artificiale, che fa già parte delle funzionalità di iOS, e dell’impegno di Apple nel suo obiettivo di essere Emissioni di carboniononché il modo in cui l’iPhone combatte la dipendenza da smartphone con funzionalità come Approfitta del tuo tempo E il suo giuramento che ci permette di conoscerlo Quante notifiche riceviamo ogni giorno?.