Starbucks sta rivoluzionando il servizio del caffè con questo nuovo sistema innovativo

L'azienda promette di rivoluzionare il modo di gustare il caffè, con scelte personalizzate e freschezza garantita. (Starbucks)

Starbucks, una delle catene di caffè più famose al mondo, sta rivoluzionando il modo in cui serve il caffè caffè Ai suoi clienti. L'innovazione dei servizi non è una novità in questo settore, ma l'azienda sta portando questo concetto a un nuovo livello introducendo le macchine Erba medica verticale. Questo cambiamento rappresenta un importante allontanamento dalla pratica tradizionale di preparare la bevanda e mantenerla calda nelle caraffe, una metodologia che prevale da anni in molti marchi.

A differenza dei metodi precedenti, che richiedevano la preparazione del batch e potenzialmente lo spreco di un intero barattolo caffè Se non è necessario, Erba medica verticale Permette di preparare una tazza di caffè personale su richiesta. Ciò non solo riduce gli sprechi, ma fa anche risparmiare tempo ai baristi. Puoi scegliere tra un massimo di sei tipi di caffè e, ruotando la manopola, il caffè viene macinato e preparato all'istante.

Per i clienti il ​​vantaggio è chiaro: ottengono un caffè fresco, caldo e delizioso, che in alcuni esperimenti sembra essere a una temperatura più elevata rispetto al caffè preparato in lotti. Anche se da allora Starbucks Si nota che la temperatura è la stessa, e la freschezza caffè Fresh può dare un'impressione diversa.

Ma, come con qualsiasi nuova tecnologia, KTLA Ha sottolineato che esiste una curva di apprendimento. Su alcuni siti Starbucks Al Sud CaliforniaSono stati segnalati problemi con le macchine Erba medica verticalea causa dell'impossibilità di visualizzare Caffè filtrato Una mattina a causa di ritardi nel servizio i cassieri provano a gestire gli ordini e a preparare le singole tazze.

Sono finiti i giorni del caffè riscaldato. Con Clover Vertica, Starbucks offre ad ogni cliente una tazza di caffè fresca, su misura per le sue preferenze. (Starbucks)

La domanda che sorge spontanea è: questa innovazione avrà più successo di altri tentativi di Starbucks come il caffè all’olio d’oliva, Olyato? Solo il tempo lo dirà. Ma ciò che non si può negare è che l’innovazione nel campo del caffè è un terreno fertile e che questa nuova tecnologia punta direttamente al cuore dei consumatori americani.

Secondo la National Coffee Association, il 63% degli americani ha bevuto una tazza di caffè nell’ultima giornata, il che equivale a circa 440 milioni di tazze di caffè a livello nazionale, sufficienti a riempire quattro piscine olimpioniche. Sebbene le bevande speciali come il latte macchiato siano ancora molto popolari, il tradizionale caffè filtro regna ancora sovrano.

Starbucks non sta solo migliorando l'esperienza del cliente, ma sta anche stabilendo nuovi standard di qualità e personalizzazione. (Starbucks)

In un luogo in cui il caffè può essere molto personale e ognuno ha le proprie preferenze, anche altre catene di caffetterie stanno esplorando le opzioni. da InzupparsiChe vende 60 tazze di caffè al secondo, fino a McDonald's Con circa 8 milioni di tazze al giorno, e Chicchi di caffè e foglie di tè Con una storia di innovazione nelle bevande ghiacciate. casa E Phil, Da parte loro, hanno già incorporato, in maggiore o minore misura, la preparazione del caffè su ordinazione.

Il fatto è che con il passaggio a sistemi come Erba medica verticale, Starbucks Non cambia solo il modo in cui servi il caffè; Ridefinisce ciò che i suoi clienti possono aspettarsi da una tazza di caffè, stabilendo standard più elevati di freschezza e personalizzazione.

Questa tendenza verso l’innovazione riflette un crescente desiderio di acquisire competenze caffè Più autentico e su misura, un desiderio di cui anche altre catene devono tenere conto se vogliono rimanere competitive in un mercato sempre più esigente.