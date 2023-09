Il Motorsport Network introduce un nuovo ecosistema automobilistico premium, il duPont REGISTRY Group

Driven Lifestyle, la cui missione è connettere milioni di appassionati e stakeholder automobilistici attraverso un ecosistema integrato di marchi ed esperienze coinvolgenti, ha annunciato oggi il lancio di Gruppo di registro DuPont. duPont REGISTRY Group è stato fondato per investire e costruire cultura, comunità e commercio all’intersezione tra tecnologia, media e settore automobilistico.

Un veterano dello stile di vita di lusso, il nuovo capo

Il gruppo duPont REGISTRY è guidato dall’ex presidente globale di Four Seasons Hotels & Resorts Christian Clerc, che entra a far parte dell’azienda dopo oltre 20 anni con l’iconico marchio di hotel di lusso. Clerc vanta decenni di esperienza lavorando con clienti esclusivi, sviluppando, crescendo e offrendo esperienze straordinarie in tutto il mondo.

La duPont REGISTRY Collection, un approccio omnicanale allo stile di vita automobilistico premium, fornisce una piattaforma per transazioni fluide, esperienze coinvolgenti e una vivace comunità di appassionati di automobili di lusso. Oggi il suo portafoglio comprende duPont REGISTRY, Sotheby’s Motorsport, Canossa Events, Cavallino e. com.FerrariChat.

“Con la creazione del gruppo duPont REGISTRY, non esiste migliore combinazione di marchi per servire il mercato globale delle automobili di lusso”, ha affermato Clerc. “La combinazione di caratteristiche distinte ci consente di offrire un’esperienza sofisticata e accessibile agli appassionati di veicoli di lusso. Sono onorato di far parte della creazione del gruppo duPont REGISTRY e non vedo l’ora di sfruttare la mia esperienza per servire gli appassionati di automobili di fascia alta provenienti da tutto il mondo. il mondo.”

portafoglio di marchi del REGISTRO duPont

Il gruppo duPont REGISTRY ospita alcuni dei più grandi nomi del settore automobilistico di lusso e rappresenta una vivace comunità con centinaia di migliaia di membri coltivati ​​in quasi due decenni. Questi marchi sono i seguenti:

REGISTRO duPont – Un iconico mercato automobilistico di lusso con una tradizione che dura da quasi 40 anni. In qualità di mercato leader per i veicoli di lusso, ha ampliato la propria attenzione all’interno del gruppo duPont REGISTRY per includere tutti gli aspetti dell’acquisto, della vendita e del godimento di questi veicoli di lusso.

Sotheby’s Motorsport – Portale di aste di automobili online incentrato su auto sportive, esotiche e di lusso del 21° secolo. In collaborazione con RM Sotheby’s, Sotheby’s Motorsport offre ad acquirenti e venditori un’esperienza piacevole e professionale per garantire una transazione di successo.

Canossa Events – Il fornitore leader a livello mondiale di eventi di corse e di guida di alto profilo, riconosciuto per l’organizzazione di oltre 250 esperienze in tutto il mondo ogni anno per gli appassionati di automobilismo. Gli eventi includono spettacolari tour di guida, concorsi di fama mondiale come il Concorso d’Eleganza del Cavallino Classic, il più grande evento mondiale dedicato alle classiche Ferrari, ed escursioni in destinazioni meravigliose.

com.FerrariChat – La community Ferrari online più grande del mondo, con oltre 200.000 utenti registrati e oltre 12 milioni di post.

“Il DuPont REGISTRY Group è il fulcro della nostra divisione Driven Lifestyle e serve in modo unico gli appassionati di veicoli di lusso come nessun altro gruppo può fare”, ha affermato James Allen, Presidente, DuPont REGISTRY Group. Rete degli sport motoristici. “La vasta esperienza di Christian, che si adatta allo stile di vita delle persone benestanti, lo rende il candidato ideale per guidare questa nuova squadra.”

Driven Lifestyle è un portafoglio strategico focalizzato sullo stile di vita automobilistico di fascia alta. Raggiunge oltre 62 milioni di utenti attivi ogni mese in 15 lingue diverse ed è diventato un leader di mercato globale nei media e nella tecnologia, creando connessioni tra milioni di appassionati di corse e appassionati di auto attraverso la sua rete di attori e stakeholder del settore. I suoi pilastri fondamentali includono duPont REGISTRY, Media, E-Commerce e Interactive Entertainment. E attraverso questa divisione Rete degli sport motoristici Ridefinisce il modo in cui gli appassionati di auto di fascia alta interagiscono con la loro passione.