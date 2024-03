Offerte e regali – Telemundo 52

Questa domenica è il giorno di San Patrizio.

Ristoranti e aziende in tutto il paese festeggeranno con sconti su tutti i tipi di cibo e bevande a Emerald.

Che tu stia cercando cupcakes verdi, un frappè alla menta o cibo irlandese, non vorrai perderti queste offerte speciali del giorno di San Patrizio.

Apple Bee's

Apple Bee's Offre una promozione su due cocktail per tutto il mese di marzo. Puoi acquistare un Tipsy Leprechaun per $ 5 o un Pot O' Gold Daq-A-Rita per $ 7.

Crema Croccante

Cliente Crema Croccante Possono ricevere una ciambella smaltata verde originale gratuita se indossano il verde e visitano un negozio.

Limite di una ciambella per ospite per visita, al giorno. Disponibile solo nei negozi e self-service.

I venerdì del TGI

I venerdì del TGI Per un periodo limitato, il cocktail “Lucky Smash” sarà offerto a $ 7,77. La bevanda è fatta con Jameson Irish Whiskey e sciroppo semplice infuso con menta fresca e limone.

Castello bianco

Visita White Castle il 17 per comprarne due, ottenere due affari Cursori di formaggio.

UN buono Per cliente, per visita.

Yogurtland

Cliente Yogurtland Puoi ricevere una confezione da 3 copriscarpe gratuita quando effettui un acquisto di $ 15 in negozio il 17 marzo e offri Questo post Quando esci.

Cucinato da Melissa

Ottieni uno sconto del 10% sulla confezione da 50 cupcake Shamrock Shuffle e sulla confezione da 100 cupcake Lucky Us Cucinato da Melissa. Aggiungi uno di questi pacchetti di cupcake al tuo carrello e scenderanno a $ 63 e $ 121,50. L'offerta è valida fino a marzo. 19.

Bar Louie

Bar Louie Avrai birra verde per $ 3, sidecar Jameson per $ 4 e Guinness draft per $ 5.

Se ti senti fortunato, effettua un acquisto utilizzando l'app mobile Bar Louie e vinci un premio a sorpresa.

casa del cane

Da adesso fino al 31 marzo puoi ottenere St. Patty's Meltdown casa del cane E $ 1 andrà a No Kid Hungry.

Il 17 marzo, i luoghi partecipanti riceveranno birre verdi da $ 6, shot Jameson da $ 6 e sottaceti da $ 7.

Biscotti più sottili

Quando visiti un negozio Insomnia Cookies il 17 marzo indossando il verde, riceverai un biscotto classico gratuito con qualsiasi acquisto.