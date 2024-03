L’81% dei manager ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un impatto sulla strategia futura della propria azienda

La percentuale di manager spagnoli che credono che l’intelligenza artificiale avrà un impatto importante sulla strategia e sul futuro delle loro aziende aumenta di 10 punti, all’81%.

Lo ritiene l'81% dei consiglieri spagnoli Intelligenza Artificiale (AI) Secondo la seconda edizione del rapporto, avranno un impatto rilevante sulla strategia e sul futuro della vostra azienda Tecnologia e governo societariopredisposto dall'azienda Partner di consulenza XvalueIn collaborazione con Telefónica. Questo dato contrasta con il 71% raccolto nel rapporto dello scorso anno.

Il campione per la raccolta delle informazioni comprendeva un'indagine condotta su 130 manager. Il 38% erano soci di società non quotate; 17% dei gruppi inclusi; 23% delle imprese familiari; L'8% delle aziende è affiliato a fondi di investimento; E il 14% delle startup.

Tuttavia, lo studio evidenzia che siamo ancora in una fase molto preliminare in termini di concretizzazione degli investimenti nell’intelligenza artificiale. Pertanto, il 45% dei membri del consiglio afferma di non avere piani concreti per quest’anno, il 20% afferma di essere in fase esplorativa e il 12% ha piani pianificati per il 2025.

Solo il 23% delle aziende afferma di avere piani di budget specifici legati all’intelligenza artificiale. Quando si implementano progetti di intelligenza artificiale, una delle maggiori preoccupazioni dei manager sono le implicazioni etiche (73%).

Per quanto riguarda le altre tecnologie, più della metà delle aziende (56%) ritiene che dovrebbero mantenere o aumentare la spesa per la sicurezza informatica, mentre la restante parte (44%) ritiene che dovrebbe mantenerla.

Con questi dati lo studio conferma che i consigli di amministrazione considerano le rivoluzioni tecnologiche un fattore decisivo per la creazione di valore nel lungo termine. Il 77% degli intervistati ritiene che questo sia oggi un elemento chiave della strategia della propria azienda e l'89% ritiene che dovrebbe avere un peso ancora maggiore in futuro.

Da segnalare anche l'incremento del numero delle commissioni tecnologiche, che nell'arco di dodici mesi sono passate dal 4% a quasi il triplo (11%). Inoltre, emerge che per il 41% dei consiglieri il modo migliore per affrontare queste tematiche è proprio quello di istituire un apposito comitato, e l'89% degli intervistati pretende un profilo più competente nel consiglio.