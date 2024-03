Wall Street ama la pubblicità… almeno nel caso di Netflix

IL combattere da Netflix Contro le password condivise Per l’azienda le cose sono andate meglio del previsto. Aumenta il numero di abbonati in questo modo È stato visto favorevolmente dagli analisti di Wall Street Entusiasta della società di streaming e ha aumentato il prezzo target Secondo Rob Lenihan per strada.

Greg Peters, COO e Chief Product Officer del colosso dello streamingInvia il piano “Base con annunci” 12 ottobre 2022il cui inizio era previsto per il mese prossimo.

“La base degli annunci è Tutto ciò che la gente ama di Netflix, a un prezzo inferiorecon Alcuni annunci mediocriHa detto Peters in un post sul sito web della società di streaming.

Peters ha detto che anche il piano ha dato risultati Inserzionisti di opportunità Da “Arrivare ad A Pubblico eterogeneoincluso Spettatori più giovani che non guardano sempre più la TV lineareIn Ambiente eccezionale con Esperienza pubblicitaria fluida e ad alta risoluzione“.

Dopo un breve periodo, ha detto il co-fondatore Reed Hastings Volevo un trasmettitore Avresti potuto offrire un piano supportato da pubblicità anni fa.

In risposta all'interlocutore Andrew Ross Sorkin del New York Times“Hai ragione nel dire che non credevo nella tattica supportata dalla pubblicità per noi. E mi sbagliavo”, ha detto Hastings, ha riferito Variety.

“Hulu ha davvero dimostrato che è possibile farlo su larga scala “Offriamo ai consumatori prezzi più bassi e questo è stato un modello migliore”, ha affermato, riferendosi alla società di streaming multimediale DIS di proprietà della Disney.

Un anno dopo: Netflix raggiunge i 15 milioni di utenti

Un anno dopo l’inizio del piano, Netflix lo ha detto Al 1° novembre 2023, il livello più economico supportato da pubblicità ha accumulato 15 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo.

“Vogliamo formare Il futuro della pubblicità su Netflix E aiuta gli esperti di marketing a trarne vantaggio L'incredibile base di fan che i nostri programmi e film generano “Necessario”, ha detto. Amy Reinhard, responsabile della pubblicità dell'azienda.

In GennaioNetflix ha detto questo Le vendite totali del quarto trimestre sono state di 8,83 miliardi di dollari, in aumento del 12,5% su base annua e rappresentano la crescita più rapida dal 2021.

Lui Il piano pubblicitario ha rappresentato il 40% del totale degli abbonamenti Netflix nei mercati in cui è stato offerto nell'ultimo trimestre.

Anche l'azienda ha messo in guardia che prevede di rimuovere gli utenti in Canada e nel Regno Unito dal suo piano base senza pubblicità ritirato entro il secondo trimestre di quest'annoe ha accennato al cambiamento Presto si espanderà in altri paesi.

Netflix ha ricevuto il consenso degli analisti di Wall Street questa settimana Lunedì Oppenheimer ha alzato il suo obiettivo di prezzo da 615 a 725 dollari.

Jefferies Martedì ho preso l'iniziativa Obiettivo di prezzo aumentato a $ 700 da $ 580.

Lui Mark Mahaney, analista ISI di EvercoreMercoledì ho fatto la stessa cosa Ha aumentato il target di prezzo della società su Netflix a 640 dollari da 600 dollari per azionepur mantenendo a Valutazione delle prestazioni eccezionale Per le azioni.

“IL L'indagine segue il rapporto trimestrale dell'azienda negli Stati Uniti e l'indagine annuale in Giappone Suggerire Le tendenze fondamentali di Netflix sono in gran parte neutrali negli Stati Uniti e tendenze moderatamente positive in Giappone.“, ha detto l'analista agli investitori in una nota di ricerca.

Mahaney lo ha aggiunto Gli abbonamenti e i video on demand basati su annunci continuano a far crescere il numero totale di abbonati di Netflix. Inoltre sta diventando sempre più un Gru antirotazione negli Stati Uniti. (L'abbandono è una misura delle persone che passano ad altri fornitori.)

L'analista vede “molte vittorie” per Netflix

“IL Gli abbonati Netflix solo per dispositivi mobili possono anche risparmiare un pagamento aggiuntivo La società di investimento ha dichiarato: “Non è insignificante in termini di aggiunta di abbonati nei prossimi trimestri”.

“Penso che il quadro generale qui sia che questo piano supportato dalla pubblicità è in circolazione da un anno o due, e penso che cosa abbia fatto Sta creando più scalabilità di quanto il mercato avrebbe potuto immaginareMahaney ha aggiunto in un'intervista alla CNBC.

L'analista ha detto che il piano pubblicitario “Si estende ai prezzi più bassi” Quindi Netflix può attrarre più abbonati” e ha anche dato una possibilità all’azienda Una sorta di rete di sicurezza contro la rotazione“.

Mahaney ha aggiunto che il piano consente all'azienda Aumenta i prezzi al massimo perché hai un'opzione di prezzo più bassa. “Ci sono molti vantaggi dietro questa offerta supportata da pubblicità che penso siano sottovalutati.”

L'analista ha aggiunto: L'intensità della competizione fluidache era in aumento, La situazione è culminata quando l’ex CEO della Disney Bob Chapek è stato licenziato a causa delle perdite del gigante dell’intrattenimento in streaming.

“Quello è stato un momento culminante per lui e da allora ne ha avuto Diminuzione dell’intensità competitiva“Il che è dimostrato anche dal fatto”, ha sottolineato Mahaney Alcuni di questi studi sono ora disposti a concedere in licenza i propri contenuti a Netflix quando in precedenza non erano disposti a farlo“.

“Ecco perché Suits, Band of Brothers e altri programmi sono arrivati ​​su Netflix l'anno scorso. Questo non sarebbe successo negli anni precedenti”, ha aggiunto Mahaney.

“Lui Spendi meno soldi in contenuti e posizionamento del cliente “Ciò avvantaggia il leader in questo spazio, che attualmente è Netflix”, ha aggiunto Mahaney. Genera più flusso di cassa libero rispetto a qualsiasi società di media tradizionale, il che è positivo per loro.

Netflix Venerdì pomeriggio viene scambiato in ribasso a $ 610,99. Le medie mobili a 70 e 200 periodi rimangono al di sotto del prezzo, l'RSI è sceso a 61 punti e le linee MACD rimangono sopra lo zero.

La resistenza a medio e lungo termine si trova a 624,41$. Nel frattempo, gli indicatori Ei sembrano contrastanti.

